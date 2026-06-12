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        Bursa'nın fethinin 700. yılında kentin "yeşil" kimliğini güçlendirecek projeler hayata geçirilecek

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kurulan "700. Yıl Bursa Vizyonu Platformu" tarafından, kente 200 bin fidan dikilecek, 100 aileye koza üretimi desteği sağlanacak ve Nilüfer Çayı'nın temiz akması için çalışmalar yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yılında kentin "yeşil" kimliğini güçlendirecek projeler hayata geçirilecek

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kurulan "700. Yıl Bursa Vizyonu Platformu" tarafından, kente 200 bin fidan dikilecek, 100 aileye koza üretimi desteği sağlanacak ve Nilüfer Çayı'nın temiz akması için çalışmalar yapılacak.


        Bursa UNESCO Derneği öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşunun bir arada olduğu, bazı akademik odaların ve devlet kurumlarının da içinde yer aldığı bir platform oluşturuldu.

        "700. Yıl Bursa Vizyonu Platformu", Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla, 3 ana temada kentin tarih boyunca adının anıldığı öne çıkan özelliklerini yeniden güçlendirecek.

        Bu kapsamda, "Yeşil Bursa" kimliğini güçlendirmek için kente 200 bin fidan dikilecek, "Bursa ipeği" markasının güçlenmesi için 100 aileye koza üretimi desteği sağlanacak ve Nilüfer Çayı'nın temiz akması için çalışmalar yapılacak.

        - "Yeşil olmayan alanları, yeşillendirerek bir nebze olsun geri döndürebiliriz"

        Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, AA muhabirine, Bursa'nın tarih boyunca hep yeşil olduğunu, kendisinin de kentin yeşilliğine 1970'li yıllara kadar şahitlik ettiğini söyledi.

        Sanayileşme, aşırı göç, plansız şehirleşme nedeniyle bu yeşilliğin önemli oranda eksildiğini belirten Özaslan, "Bu yeşilliği takviye ederek, güçlendirerek yeşil olmayan alanları, yeşillendirerek bir nebze olsun geri döndürebiliriz. Bu yüzden yeniden 'Yeşil Bursa' temamız var. Bu kapsamda, Bursa'ya, 3 yıl içerisinde 200 bin fidan dikimi planımız var. Bu fidanların dikilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşüyoruz." diye konuştu.

        Bir diğer temanın Bursa ipeğiyle ilgili olduğuna değinen Özaslan, kentin geçmişte ipek üretimiyle öne çıktığını vurguladı.

        Özaslan, Bursa'nın koza üretiminde geçen yıllara göre çok geride kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "KOZABİRLİK'in 2025 yılı verilerine göre, Bursa'da 240 kilogram koza üretimi yapılmış. Özellikle tarım ilaçlarının kullanılmadığı bölgeler olan dağ ilçelerinde, köylerinde yeniden koza üretimini teşvik edici bir projemiz var. Bu ikinci temada, 50 bin koza için uygun olan dut fidanı dikimi ve 100 aileye yeniden koza üretimi için destekler, fidan, böcek evi, tohum desteği ve satın alma garantisi var."

        Üçüncü temanın Nilüfer Çayı'nın temizlenmesine ilişkin olduğunu aktaran Özaslan, Nilüfer Çayı'nın 1970'li yıllara kadar balık tutulan, yüzülen, kenarlarında piknik yapılan, Bursa'ya ve tarım alanlarına can suyu veren bir aort damar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Son dönemlerde aşırı sanayileşme, kaçak deşarjlar, kentin çok büyümesi, kent içinde birtakım kirletici, evsel atıkların dışında endüstriyel atık üreten işletmelerin kent dışına, sanayi bölgelerine taşınamaması nedeniyle çok ciddi manada bir arıtılmadan çaya deşarj edilen endüstriyel kirlilik nedeniyle Nilüfer Çayı artık dördüncü seviye kirliliğe sahip. İçerisinde bir canlının yaşaması, bırakın balığı herhangi bir mikroorganizmanın bile yaşayamadığı bir hale geldi. Bunun yeniden temizlenmesi, kirliliğin en azından hiç değilse ikinci dereceye düşürülmesi için çalışacağız."

        - "Eksilen kestane popülasyonunu çoğaltmak istiyoruz"

        Özaslan, Bursa'nın fethinin 700. yılına özel olarak geliştirdikleri bu projeleri, paydaşlara anlattıklarını, projeye nasıl katkı sağlanacağı, 200 bin fidanın nerelere dikileceği konularında belediyelerle de işbirliği yaptıklarını söyledi.

        Fidan dikimi için yer tahsisi talebinde bulunduklarını belirten Özaslan, "Ağustos ayından sonra Devlet Su İşleri'nin bir havza ıslah planı var. Bu kapsamda, bize ağaçlandırma alanları tahsil edilecek." dedi.

        Ağaçlandırma kapsamında kestaneyle ilgili çalışmalar da yapacaklarına dikkati çeken Özaslan, "Tarih boyunca, Uludağ eteklerinde, İnegöl'den başlayarak yoğun bir kestane popülasyonu var. Fakat son 30-40 yıldır dal kanseri ve gal arısı hastalıkları nedeniyle kestanede ciddi bir azalma oldu. Eksilen kestane popülasyonunu, bu hastalıklara dirençli türlerle yeniden çoğaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Özaslan, belirli bir plan ve programla çalıştıklarını, 15 günde bir platformun iki ayrı kurulla toplandığını, projeler için AB hibe programlarına ulaşabilecek dosyalar hazırlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "İnşallah Bursa'ya bir katkı sağlayacağız. Bu da tarihe geçecek. Bizden sonraki jenerasyonlar da belki 800. yılda başka birtakım problemleri çözebilir. Bu yaptığımız hayırlı işlerle, paydaşlarımızla hep birlikte bir bütün olarak 700. yılda biz Bursa'ya bir destek, katkı vermek istiyoruz. Bursa'dan aldıklarımızın Bursa'ya bir miktar diyetini ödemek istiyoruz."

        Projenin ortalama süresinin 3 yıl olacağını vurgulayan Özaslan, platformda, 21 sivil toplum kuruluşu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Tema Vakfı başta olmak üzere, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'ne ait 5 fakülte ve 5 akademik odanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de yer aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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