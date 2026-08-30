Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri tamamlandı
Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı" etkinlikleri çerçevesinde 3 Temmuz'da başlattığı "700'üncü yıl ilçe şenlikleri", 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi'nde düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı" etkinlikleri çerçevesinde 3 Temmuz'da başlattığı "700'üncü yıl ilçe şenlikleri", 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi'nde düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "700’üncü Yıl İlçe Şenlikleri" ile fetih coşkusu kentin 17 ilçesine taşındı.
Şenliklerin finali, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi'nde yapıldı.
Şenlik alanında açılan stantlarda kadın dernekleri ve kooperatifleri, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.
Büyükşehir ekiplerince çocuklara özel atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri tertip edildi. Alanda kurulan "planetaryum" gökyüzü çadırı da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.
Şenlikler kapsamında sahne gösterileri de icra edildi. Mehter konseriyle başlayan program, sihirbaz gösterisi ve Kahoot yarışmasıyla devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı programda, vatandaşlar gün boyunca düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Programda sahne alan sanatçılar, Gökdere Millet Bahçesi’ni dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
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