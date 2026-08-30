Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri tamamlandı

Şenlikler kapsamında sahne gösterileri de icra edildi. Mehter konseriyle başlayan program, sihirbaz gösterisi ve Kahoot yarışmasıyla devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı programda, vatandaşlar gün boyunca düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Büyükşehir ekiplerince çocuklara özel atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri tertip edildi. Alanda kurulan "planetaryum" gökyüzü çadırı da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "700’üncü Yıl İlçe Şenlikleri" ile fetih coşkusu kentin 17 ilçesine taşındı.

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