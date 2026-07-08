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        Bursa'nın ilçelerinde evlenecek gençlere destek projesi tanıtılıyor

        Bursa'nın Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Bursa'nın ilçelerinde evlenecek gençlere destek projesi tanıtılıyor

        Bursa'nın Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Orhaneli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yapılan faaliyetler kapsamında vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği kaymakamlıklar, belediyeler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, hastaneler ve diğer kamu kurumlarına proje tanıtım afişleri asıldı.


        Gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla evlilik hazırlığında olan gençlerin proje kapsamında sunulan desteklerden haberdar olmaları ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirilmeleri hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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