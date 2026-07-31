Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Hürriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

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