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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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