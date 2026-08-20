BUÜ, DAÜ ve ÜSİGED arasında akademik ve bilimsel işbirliği protokolü imzalandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme ve Eğitim Derneği (ÜSİGED) arasında akademik, bilimsel ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan protokol imzalandı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteler arası ve uluslararası işbirliklerini önemsediklerini belirterek, DAÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir akademik geleneğe sahip üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

DAÜ ile mevcut ilişkilerini imzalanan protokolle daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini ifade eden Yılmaz, işbirliğinin öğretim üyesi dinamizmine, eğitime ve araştırma ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

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Yılmaz, ulusal ve uluslararası alanda üniversitenin sıralamalardaki yerinin daha yukarılara taşınması açısından bu tür işbirliklerinin önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak ondan da önemlisi bu işbirliğinin öğretim üyesi dinamizmine yapacağı katkı, eğitime yapacağı katkı, araştırma ekosistemimize yapacağı katkı bizim için son derece kıymetli. Elbette mukayese ettiğimizde biz hem öğrenci sayısı itibarıyla hem de kurumsal geçmiş itibarıyla daha tecrübeli bir üniversiteyiz ama bu tarz etkileşimler karşılıklı etkileşimlerdir ve karşılıklı kazanımlar ortaya çıkarır. Dolayısıyla biz de buradan böyle bir beklentiye sahibiz."

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Yılmaz, DAÜ ile BUÜ arasındaki akademik ilişkilerin geçmişe dayandığını anlatarak, özellikle iktisat alanında geçmişten gelen akademik bağların bulunduğunu aktardı.

Ziraat ve veterinerlik fakülteleri başta olmak üzere farklı alanlarda da iki üniversite arasında öğretim üyesi hareketliliğinin yaşandığını ifade eden Yılmaz, DAÜ'de ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin yetiştirilmesinde BUÜ'nün lisansüstü programlarının geçmişte katkılar sunduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, bundan sonraki süreçte bu ilişkinin daha üst düzeyde, özellikle araştırma ekosistemlerine karşılıklı katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

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Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Ayrımız gayrımız olmayan Kıbrıs'ımızla, oranın mümtaz üniversitelerinden biriyle yaptığımız bu anlaşmadan dolayı da memnuniyetimi bir kere daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Üniversitelerin temel görevleri eğitim, araştırma ve topluma hizmet"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da işbirliğinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim vermek, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve topluma hizmet etmek olduğunu ifade eden Kılıç, imzalanan protokolün bu üç alanın bir araya gelmesine örnek oluşturduğunu söyledi.

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Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve elde edilen bilgi ve sonuçların toplumun faydasına sunulmasının önemine işaret eden Kılıç, araştırma ve proje çalışmalarında işbirliği, birlikte hareket etme ve sinerji oluşturma anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Kılıç, protokolün araştırma ve yükseköğretime önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hem sanayi-üniversite arasındaki işbirliğini geliştirmek ve bunu topluma yönlendirerek toplumun da bundan fayda sağlamasını gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii üniversite araştırma yaparken, proje üretirken hep bir işbirliği, hareketlilik, sinerji yaratmak duygusuyla hareket ediliyor. Türkiye'mizin, anavatanımızın en kıymetli, en değerli, en köklü üniversitelerinden Bursa Uludağ Üniversitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme ve Eğitim Derneği ile bu işin gerçekleştirilmiş olması bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Ümit ediyorum ki bu çerçevede imzaladığımız protokol hem araştırma anlamında katkı verecek hem eğitime, yükseköğrenime de önemli katkı verecek."

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ÜSİGED Başkanı Prof. Dr. Ozan Gürbüz ise DAÜ ile işbirliği protokolü imzalamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşbirliği kapsamında DAÜ'nün ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE faaliyetleri, proje destekleri ve sanayiyle yürütülecek çalışmalara katkı sunulmasının hedeflendiğini belirten Gürbüz, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından taraflarca 3 yıl süreyle geçerli olacak işbirliği protokolü imzalandı.