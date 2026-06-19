Cemre Vakfınca düzenlenen "Cemre Kamp"ın dördüncüsü Bursa'nın Gemlik ilçesinde başladı.





Karacaali Gençlik Kampı'nda, 3 gün sürecek, su yönetimi, ilk yardım eğitimi, orman yangınları eğitimi, voleybol turnuvası, trekking gibi etkinliklerin yer aldığı kamp programına, Türkiye'nin farklı illerinden 150 öğrenci katılıyor.



Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, programın açılışında, katılımcılara vakfın kuruluş sürecini, faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı.



Vakıf olarak, afetlerle çevre olaylarını birbirinden ayırmadıklarını belirten Gökgöz, "İlk olaylara müdahale ekiplerimizi yetiştirdik. Pazartesi de buradan direkt Elazığ'a geçilecek. Orada 6 günlük eğitimle, AFAD işbirliğiyle arama kurtarma ekiplerinin ikincisini yetiştireceğiz." diye konuştu.



Dünyanın neresinde bir afet olursa orada olmayı kendilerine vizyon biçtiklerini anlatan Gökgöz, bu yüzden iyi bir ilk yardım eğitimi almanın önemli olduğunu, kamplarda bu eğitimi verdiklerini dile getirdi.



Gökgöz, kampta verilecek orman yangını eğitimini alan her bir kişinin orman gönüllüsü olacağını vurgulayarak, "Tüm orman yangınlarında biz, 'Cemre'ler olarak sahaya çıkacağız." dedi.



Furkan Gökgöz, arama kurtarma ekipleri de yetiştirdiklerini ifade ederek, "Cemre olup gerçekten düştüğümüz her yerde, gittiğimiz her yeri güzelleştirme, iyileştirme adına çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.



Denizlerde gönüllü dalgıçlarla deniz çayırları alanları oluşturduklarını anlatan Gökgöz, şöyle devam etti:



"Deniz çayırları, amazon ormanlarından daha çok karbon tutup oksijen veriyor. İklim değişikliğiyle ilgili son derece önemli, doğayı, denizi temizleyen, denizdeki yaşamın varlığını artıran çok önemli bitki. Son dönemde dünyada her saat 3 futbol sahası kadar deniz çayırı eksiliyor. Biz, denizlerde yapılacak çalışmalarda deniz çayırlarını korumak, hatta çoğaltmak için sahaya indik. Dalgıç ekipleri yetiştiriyoruz. Gönüllü dalgıç ekiplerini kurup deniz çayırı koruma ve ekmeyi yapıyoruz. Pazar günü gönüllü dalgıçlar burada dalacaklar ve deniz çayırı merasını fotoğraflayacaklar. İlk ekibimiz, Adalar ve Tuzla'da olacak. Adalar'dan söküm yapıyoruz, çok olan yerden az olan yere dikiyoruz. Yan yana olduklarında çok hızlı çoğalıyor."



- "Cemre gönüllülerini her gün sahada göreceğinizi taahhüt ediyorum"



Gökgöz, açılış programının ardından AA muhabirine, AB projelerinin yanı sıra uluslararası ve ulusal projeler gerçekleştirdiklerini, temmuz ayından sonra Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.



Vakıf olarak 16 bin gönüllüye ulaştıklarını belirten Gökgöz, şöyle konuştu:



"Hedefimiz, 2026 yılı içerisinde 50 bin çevre gönüllüsüne ulaşmak. Türkiye, her yıl kutuplara gidiyor. Bu kutuplarda olanları, orada olmamızın çevreye katkısını ve önemini anlatmak için bir gönüllü ordusu kuruyoruz. 'Türkiye niye kutuplarda? Kutupların günümüzdeki iklim değişikliğine etkisi ne? Önümüzdeki yıl tüm okullarda çocuklarımıza, bu yapılan çevresel değişikliği anlatmayı planlıyoruz. Bunun gibi daha bir çok gelecekte yapacağımız işler var. Cemre gönüllülerini her gün sahada göreceğinizi taahhüt ediyorum."



Bursa'da 19-21 Haziran'da gerçekleştirilecek "Cemre Kamp" kapsamında katılımcılar çeşitli spor branşlarını deneyimleyecek ve alanında uzman kişilerden eğitimler alacak.

