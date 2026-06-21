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        Cemre Vakfının dördüncü "Cemre Kamp"ı sona erdi

        Cemre Vakfınca Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Cemre Kamp"ın dördüncüsü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Cemre Vakfının dördüncü "Cemre Kamp"ı sona erdi

        Cemre Vakfınca Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Cemre Kamp"ın dördüncüsü tamamlandı.

        Karacaali Gençlik Kampı'nda, 150'den fazla öğrencinin katılımıyla su yönetimi, ilk yardım eğitimi, orman yangınları eğitimi, voleybol turnuvası, trekking gibi etkinliklerin yer aldığı 3 günlük kamp programı sona erdi.

        Programın son gününde Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırları hakkında sunum yaptı, vakıf üyesi dalgıçlar dalış yaparak Gemlik'teki deniz çayırı alanlarını görüntüledi.

        Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, her ay düzenledikleri gençlik kamplarını yaz aylarında artırdıklarını söyledi.

        Deniz çayırı ve pina midyesi bakımından zengin bir alanda olduklarını ifade eden Gökgöz, "Cemre kamplarına yeni katılmış arkadaşlarımıza örnek olsun diye dalgıçlarımızla birazdan suya gireceğiz ve Gemlik'teki deniz çayırlarının tamamını pina midyeleriyle birlikte fotoğraflayacağız. Güzel bir kamp dönemi geçirdik Bursa'da hem doğasıyla hem deniziyle. Katılımcılarla da tek tek konuşuyoruz, hepsi çok memnun." ifadelerini kullandı.

        Gökgöz, kampların devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Biz bu kamplarda daha çok Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'de çevre gönüllüleri yetiştiriyoruz. Cemre Vakfı olarak hem gençlerimize COP31'in ne olduğunu anlatmak, Türkiye'deki ev sahipliğinin nasıl bir diplomatik başarı olduğunu anlatmak, bunun dışında temel çevre bilinçlenmesiyle birlikte kamplarımızı tamamlıyoruz. Bugün 150'yi aşkın öğrencimizle Bursa kampını tamamlamış bulunuyoruz. Ben tüm gençlere Cemre Vakfına gönüllü olup bu kamplarından faydalanmasını öneriyorum."

        Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarı da deniz çayırlarının "denizin akciğerleri" olarak adlandırıldığını, 1 metrekare deniz çayırı alanında 10 litreden fazla oksijen üretildiğini ve tropik ormanlardan 35 kat daha fazla karbon tuttuğunu ifade etti.

        Deniz çayırlarına zaman ayırdıkları için Cemre Vakfına teşekkür eden Sarı, "Önümüzdeki yıllarda bütün denizlerin kıyısında deniz çayırlarının önemini anlatan, değerine vurgu yapan bilgilendirme panolarının, tabloların olduğu bir deniz hayal ediyoruz. İnşallah bunlar gerçekleşir ve denizlere verdiğimiz zarar minimuma inmiş olur." diye konuştu.

        Cemre Vakfı gönüllüsü Deryanur Saygın da eylül ayında "Dipte İz Projesi" sayesinde vakıf ile tanıştığını aktardı.

        Saygın, Cemre Vakfının aracılığıyla dalışla tanıştığını ve eğitim aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çevre hakkında bir şeyler yapıyor olmak, gerçekten harekete geçiyor olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu vakıfta herkesin bu bilinçle hareket ettiğini görmek, bir bilinç altında hareket ediyor olmak, yalnız olmadığını hissetmek, proje yapmak, kesinlikle çok iyi hissettiriyor, beni motive ediyor. O yüzden buradayım bugün. Mutluyuz, heyecanlıyız. Dalacağız şimdi. Deniz çayırları eğitimi aldık içeride. Hocamız kamptaki arkadaşlarımıza da açıkladı. Şimdi de hep beraber bizi izleyecekler ve deniz çayırlarıyla buluşacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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