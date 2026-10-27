Cumhuriyet coşkusu tenis kortlarına taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası’ düzenlendi. Üç gün süren turnuvada genç sporcular, Cumhuriyet coşkusunu kortlarda yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle bayram coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıyor. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde ‘29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası’ düzenlendi.

Genç raketler cumhuriyet için korta çıktı

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Hüdavendigar Spor Tesisleri’nde 3 gün süren müsabakalarda 89 ve 1112 yaş kategorilerindeki çocuklar mücadele etti. Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını sporla bir arada yaşayan genç raketler, etkinlik ile yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Çocukları erken yaşta sporla buluşturmayı ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmayı amaçlayan turnuva, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ayrı bir heyecan kattı.

Turnuva’nın sonunda başarıya ulaşan genç sporcular, ödüllerini Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve Gençlik ve Spor İl Müdür Rahmi Aksoy’un elinden aldı.