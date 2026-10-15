CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle açıldı
Bursa'da CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle ziyarete açıldı.
Bursa'da CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle ziyarete açıldı.
Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi'nde açılan sergide, iki sanatçının son dönem eserlerinin yanı sıra ilk kez sanatseverlerle buluşan yeni üretimleri de sergileniyor.
Toplam 28 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu galeride, sergi programının yanı sıra sanatçılar, koleksiyonerler, sanat yazarları ve sanat profesyonelleriyle uzun soluklu ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 12 Kasım'a kadar CURE Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.
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