Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle açıldı

        CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle açıldı

        Bursa'da CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 18:12 Güncelleme:
        CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle açıldı

        Bursa'da CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle ziyarete açıldı.

        Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi'nde açılan sergide, iki sanatçının son dönem eserlerinin yanı sıra ilk kez sanatseverlerle buluşan yeni üretimleri de sergileniyor.

        Toplam 28 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu galeride, sergi programının yanı sıra sanatçılar, koleksiyonerler, sanat yazarları ve sanat profesyonelleriyle uzun soluklu ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 12 Kasım'a kadar CURE Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Bursa'da su taşkınında mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
        Bursa'da su taşkınında mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı
        Derede heyelan anı kameraya yansıdı
        Derede heyelan anı kameraya yansıdı
        Nilüfer'de afet çalıştayı
        Nilüfer'de afet çalıştayı
        'Seçer Pare' Bursalı sanatseverlerle buluştu
        'Seçer Pare' Bursalı sanatseverlerle buluştu
        Osmangazi'de tarihi dokuya uygun ulaşım çözümleri geliştiriliyor
        Osmangazi'de tarihi dokuya uygun ulaşım çözümleri geliştiriliyor
        Yıldırım Belediyesi afetlere karşı teyakkuzda
        Yıldırım Belediyesi afetlere karşı teyakkuzda