CURE Art Gallery, Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergiyle açıldı

Ahmet Oran ve Ekrem Yalçındağ'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 12 Kasım'a kadar CURE Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi'nde açılan sergide, iki sanatçının son dönem eserlerinin yanı sıra ilk kez sanatseverlerle buluşan yeni üretimleri de sergileniyor.

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