Erasmus eğitimine motosikletiyle giden öğretmen 4 bin kilometre yol yaptı

SEMİH ŞAHİN - Bursa'daki bir meslek lisesinde Metal İşleri Bölümü öğretmeni olan Güçlü Altan, Erasmus Öğretmen Hareketliliği Projesi kapsamında katıldığı eğitim programına motosikletiyle giderek, 7 günlük yolculukta 4 bin kilometre katetti.



Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 22 yıldır görev yapan Altan'ın, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Öğretmen Hareketliliği Projesi kapsamındaki başvurusu kabul edildi.



Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen ve 5 gün süren mesleki eğitim programına katılan Altan, yolculuğunu motosikletiyle yapmayı tercih etti.



Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya'nın Viyana kentine ulaşan Altan, dönüş yolunda Romanya'yı da ziyaret ederek toplam 4 bin kilometre yol yaptı. Yolculuğunun gidiş bölümü 3, dönüşü ise 4 gün süren Altan, motosikletle seyahat ederken farklı kültürleri de tanıdı.



Altan, AA muhabirine, motosikletin kültürler arası etkileşim açısından farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.



Uzun yıllardır aktif motosiklet kullandığını belirten Altan, Erasmus Programı'nın yalnızca eğitim almak değil, farklı kültürleri tanımak açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.



Altan, yolculuk boyunca Sofya, Belgrad, Budapeşte ve Bükreş'te konakladığını belirterek, gittiği şehirlerde insanlarla tanışma ve farklı kültürleri gözlemleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Viyana'da kendi alanıyla ilgili 5 günlük mesleki eğitim aldığını aktaran Altan, dönüş yolculuğunun da en az gidiş kadar öğretici geçtiğini belirtti.



- Yağmur ve sis altında yol aldı



Altan, yolculuk sırasında zaman zaman olumsuz hava koşullarıyla karşılaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Yağmurlu, sisli ve soğuk havalarda sürüş yaptım. Beklediğimden daha yorucu ama aynı zamanda çok keyifli bir deneyimdi. Motosikletin doğasında sürprizlere açık olmak var. Erasmus gibi programlara katılacak arkadaşlara motosiklet olmasa bile kendi araçlarıyla gitmelerini tavsiye ederim. Böylece hem yol boyunca farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyorlar hem de program çok daha zengin bir deneyime dönüşüyor."



- "Her ülkede sıcak karşılandım"



Türk plakalı motosikletinin geçtiği ülkelerde ilgi gördüğünü anlatan Altan, şunları kaydetti:



"Yolculuğun her anı benim için unutulmazdı. Türk plakalı motosikletimi gören birçok kişi el salladı, yanıma gelip 'Hoş geldin, bir şeye ihtiyacın var mı?' diye sordu. Geçtiğim tüm ülkelerde çok sıcak karşılandım. Motosiklet insanların iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Bu yolculuk bana yalnızca mesleki değil, kültürel açıdan da çok değerli deneyimler kazandırdı."

