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        Eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, Bursa'da defnedildi

        Vefat eden eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, Bursa'da defnedildi

        Vefat eden eski milli futbolcu Haluk Erdem'in cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

        Haluk Erdem'in (83) naaşı, Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Erdem'in ailesi, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor camiasından bazı isimler ve vatandaşlar katıldı.

        A Milli Futbol Takımı ile 1 müsabakaya çıkan Haluk Erdem, kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ile Sakaryaspor formalarını terletti.

        Erdem, 1 Türkiye Başbakanlık Kupası ve 1 de 3. Lig şampiyonluğu yaşarken futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktör olarak görev yaptığı Elazığspor'un 2. Lig'e yükselmesine katkı yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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