Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 77 Bayramov), Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Zeki Yavru (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Soner Aydoğdu (Dk. 70 Baker), Elitim, Boutrah (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho
Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Abifade, Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat (Dk. 73 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 73 Susak), Hakan Yeşil, Burak Gültekin (Dk. 63 Yekta Sönmez), Thuram (Dk. 84 Hrelja), Clarke-Harris, Emrah Başsan (Dk. 84 Onuralp Çakıroğlu)
Goller: Dk. 10 Halil Akbunar, Dk. 62 Iheanacho (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Kerem Kalafat, Dk. 65 Taha Kerem İnce, Dk. 80 Soldo (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 75 Elitim, Dk. 85 Baker (Bursaspor)
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