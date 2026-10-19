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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

        Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu

        Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 77 Bayramov), Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Zeki Yavru (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Soner Aydoğdu (Dk. 70 Baker), Elitim, Boutrah (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 46 Hüseyin Maldar), Iheanacho

        Orfa Yapı Pendikspor: Emir Dadük, Abifade, Soldo, Taha Emre İnce, Kerem Kalafat (Dk. 73 Erdem Gökçe), Efehan Pekdemir (Dk. 73 Susak), Hakan Yeşil, Burak Gültekin (Dk. 63 Yekta Sönmez), Thuram (Dk. 84 Hrelja), Clarke-Harris, Emrah Başsan (Dk. 84 Onuralp Çakıroğlu)

        Goller: Dk. 10 Halil Akbunar, Dk. 62 Iheanacho (Bursaspor)

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        Sarı kartlar: Dk. 59 Kerem Kalafat, Dk. 65 Taha Kerem İnce, Dk. 80 Soldo (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 75 Elitim, Dk. 85 Baker (Bursaspor)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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