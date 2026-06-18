Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Gastronomi mezunu genç kız doğduğu kırsal mahalleye pizza fırını açtı

        Gastronomi mezunu genç kız doğduğu kırsal mahalleye pizza fırını açtı

        KADİR İNCİ - Bursa'da gastronomi bölümü mezunu Aleyna Alkan, doğup büyüdüğü kırsal mahallede dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizzacıya dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Gastronomi mezunu genç kız doğduğu kırsal mahalleye pizza fırını açtı

        KADİR İNCİ - Bursa'da gastronomi bölümü mezunu Aleyna Alkan, doğup büyüdüğü kırsal mahallede dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizzacıya dönüştürdü.

        İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde yaşayan, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu 24 yaşındaki Aleyna Alkan, kendi sektörüyle ilgili bir süre farklı illerde çalıştı.

        Doğup büyüdüğü mahalleyi çok seven Alkan, bir süre sonra mesleğini burada sürdürme kararı aldı.

        Alkan, ailesinin de desteğiyle dedesinin yıllar önce ekmek pişirdiği fırını pizza işletmesine dönüştürdü.

        Dükkanı akrabaları ve komşularıyla işleten, 6'sı kadın 7 kişiye istihdam sağlayan Alkan, İnegöl'e 15, Bursa il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki mahalleye pizza yemek için gelenleri ağırlıyor.

        - "Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor"

        Aleyna Alkan, AA muhabirine, mahallesini çok sevdiğini söyledi.

        Hem mesleğinden hem de doğup büyüdüğü mahalleden kopmak istemediği için böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Alkan, şunları kaydetti:

        "Köyümü çok seviyorum ve köyüme dönmek istiyordum. Ya dışarıda köyden uzakta çalışacaktım ya da bu mesleği bırakacaktım. Ben ikisini de tercih etmedim. Köye gelip aileme bu fikirden bahsettim. Onlar da bana destek çıktı ve sonra bu şekilde çalışmalara başladık. Dedemin 60 yıl önce ekmek yapmak için yaptırdığı fırını biz şu anda pizza üretmek için kullanıyoruz."

        Buraya gelenlerin önce pizza yediğini sonra doğal ortamın tadını çıkardığını dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

        "Annem, teyzem, yengem, karşı komşularımız, tamamen köylünün çalıştığı bir ortam oluşturduk. Yaptığımız girişimle köyümüze ve ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz. Köyümüzün çok güzel yeşillik alanları var, oraları geziyorlar. Şehitlik abidemiz var, orayı ziyaret ediyorlar. Eskiden insanlar tarla sürmekle, meyve toplamakla vakit geçiriyormuş ama ben pizza dükkanı açtım. Hayallerimin peşinden ilerliyorum. Yeter ki insanlar cesaret etsinler. Artık köylerde de iş imkanları fazla. Çok korkularım vardı, stres altındaydım ama güzel ilerliyoruz. Müşterilerimiz ve köyümüz çok memnun. Bursa, Yalova, Eskişehir gibi çevre illerden geliyorlar. Özellikle hafta sonu çok fazla talep oluyor. Köyümüze gelenler doğal ürünler de satın alabiliyorlar. Bu şekilde ilçe ve köy ekonomisine katkı sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Sultan 1. Murad Hüdavendigâr Han Kosova'da dualarla anıldı Osmangazi Beledi...
        Sultan 1. Murad Hüdavendigâr Han Kosova'da dualarla anıldı Osmangazi Beledi...
        Bursa'da 48 yaşındaki hasta ileri düzey "vNOTES" tekniğiyle sağlığına kavuş...
        Bursa'da 48 yaşındaki hasta ileri düzey "vNOTES" tekniğiyle sağlığına kavuş...
        Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri fındık küspesinden bitkisel prote...
        Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri fındık küspesinden bitkisel prote...
        İş yerini ateşe verirken az daha kendileri yanıyordu, o anlar kamerada Molo...
        İş yerini ateşe verirken az daha kendileri yanıyordu, o anlar kamerada Molo...
        137 yıllık ata mesleğini 872 rakımlı mahalleye kurdukları 'orman telesiyeji...
        137 yıllık ata mesleğini 872 rakımlı mahalleye kurdukları 'orman telesiyeji...
        Murad Hüdavendigar, ölümünün 637. yılında Kosova'da anıldı
        Murad Hüdavendigar, ölümünün 637. yılında Kosova'da anıldı