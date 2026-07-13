Geçen yıl orman yangının ortasında kalan nektarin bahçesi meyve verdi

FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yıl çıkan, onlarca hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınında alevlerin ortasında zarar görmeden kalan şeftali bahçesi, bu sene meyve verdi.



Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında geçen yıl 26 Temmuz'da çıkan ve 4 gün sonra söndürülebilen yangında 953 hektar alan zarar gördü.



Bölgede alevlerin ortasında kalan, sahiplerinin yangın öncesinde kuru otlarını temizlediği 48 dönümlük nektarin bahçesi, yangını hasarsız atlattı.



Çevresindeki orman küle dönen nektarin bahçesi, bölgede yeşilliğiyle dikkati çekiyor.



Siyaha dönen dağların ortasında yeşil bir ada gibi kalan bahçe, bu yıl dallarını meyvelerle doldurdu.



Yangının izlerinin halen belirgin olduğu bölgede bahçenin yeniden ürün vermesi, bölge sakinleri için de moral kaynağı oldu.



Bahçenin 24 dönümlük kısmının sahiplerinden Hamdi Ülgen, AA muhabirine, yangının mahallenin üstlerine kadar geldiğini söyledi.



Ormanın içinde bulunan bahçenin yangından çok etkilenmediğini belirten Ülgen, "Bahçenin altı kuru olmadığı, temiz olduğu için yanmadı. Kenarlarda birkaç ağaçta zarar oldu ama o kadarı da olabiliyor." dedi.



Ülgen, doğduğu mahallenin çevresinin yangından sonra tamamen değiştiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Yangından sonra kuru ağaçları kestiler, fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirildi. Doğa yeşillenmeye başladı, seneye burası daha güzel yeşillenir. Orman kendini yeşillendirecek, doğa kendini yenileyecek. Biraz sıkıntılarımız oldu ama Allah'tan olduğu için yine düzenimizi alıp, sistemimizi yaptık. Tekrar eski haline gelmesi için mücadele veriyoruz."



Hamdi Ülgen, yanan ormanların içinde kalan şeftali bahçesine baktıkça doğanın kendini yenileyeceği yönündeki umudunun arttığını ifade etti.



Ülgen, çocukluğunun ve hayatının geçtiği mahallenin etrafının tekrar yeşillenip eski haline geleceği günleri görmenin umudunu yaşadığını sözlerine ekledi.

