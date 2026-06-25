Geleceğin müzisyenleri ortaokul sıralarında yetişiyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilip sistemli müzik eğitimi alabilmeleri amacıyla kurulan okullardan Endez Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunda geleceğin müzisyenleri yetiştiriliyor.



Milli Eğitim Bakanlığınca yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilip sistemli bir müzik eğitimi alabilmesi amacıyla müzik ortaokulları projesi hayata geçirildi.



Türkiye genelindeki 22 okuldan biri olan Bursa'daki Endez Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulunun öğrencileri, müfredattaki derslerin yanı sıra müzik ve enstrüman eğitimi görüyor.



Yetenek sınavıyla seçilen öğrenciler, henüz ortaokul sıralarındayken ilgi duyduğu enstrümana yönlendiriliyor.



Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Batı müziği eğitimi alan öğrenciler, piyano, bağlama, gitar, flüt, keman, kemane, viyola, darbuka gibi telli, üflemeli ve vurmalı birçok enstrüman çalıyor.



- Öğrenciler komisyonla okula alınıyor



Okul Müdürü Sedat Şendur, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında faaliyete giren okulda 21 öğrencinin bulunduğunu söyledi.



Şendur, hayata geçirilen proje okullarının, çocukların müzikal yeteneğinin yanı sıra bilişsel yeteneklerini geliştiren sürece katkı verdiğini dile getirdi.





Enstrüman çalan çocukların beyin gelişiminin hızlandığını, matematiksel ve sözel zekalarının geliştiğini gözlemlediklerini belirten Şendur, "Müzik ortaokulundaki akademik eğitimin tamamı normal ortaokullarla aynı ilerliyor. Aynı ders saatlerine sahibiz. 27 ders saatimiz ortak. Biz fazladan 11 saat müzik eğitimi veriyoruz ve seçmeli derslerimiz de var. Çocuklarımız akademik anlamda bu okulda hiçbir kayba uğramıyor. Aksine az mevcutlu, birebir iletişimin olduğu eğitim faaliyeti içine giriyorlar." ifadelerini kullandı.





Şendur, okula öğrenci alım sürecini şöyle anlattı:



"8 kişiden oluşan bir komisyonumuz var. Bu komisyonun içerisinde müzik öğretmenleri, rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni, şube müdürü, ilçe milli eğitim müdür yardımcısı ve alanında uzman diğer arkadaşlarımız yer alıyor. Bu komisyon çerçevesinde bir sınava alıyoruz. Değerlendirme ölçeğimiz var. Bu sınavda çocuklarımızın algılama düzeylerini ölçüyoruz. 'Enstrüman çalacak.' diye bir kural yok. Onun da bir puanı var. Şarkı söylemenin de bir puanı var. Duymanın da bir puanı var. Dolayısıyla hiç enstrüman çalmayan ama kulağa sahip olan öğrencilerimiz de bu okula kaydediliyor. İlk 30 öğrencimizin kaydını alıyoruz. Boş kalan kontenjanlara da yedek öğrencileri alıyoruz."



Alanında uzman kadroyla çocukların yeteneklerini keşfedip gelişimlerini bu yönde ilerlettiklerini belirten Şendur, "Bizim bir mottomuz var. Biz müzikten ekmeğini çıkaran insanlar yetiştirmiyoruz. Müzisyen doktorlar, müzisyen öğretmenler, müzisyen mühendisler, müzisyen esnaflar yetişsin istiyoruz. Buradaki tek amacımız, müzikten ekmek yiyen insanlar değil, müzikle haşır neşir olan, müzikle hayatını şekillendiren nesiller yetişsin istiyoruz." diye konuştu.



- "Çalışıp sınavı kazandım ve buraya geldim"



5. sınıf öğrencisi Asya Akar da bendir ve piyanoya ilgi duyduğunu söyledi.



Ailesinin yönlendirmesi ve kendisinin müziğe ilgisiyle bu okula geldiğini ifade eden Akar, müzik aletlerini öğrenmekten keyif aldığını kaydetti.



Mustafa Yiğit Menteşe ise müzisyen anne ve babasının izinden gitmek için bu okulu tercih ettiğini anlatarak, "Bireysel ses eğitimi derslerimiz var. Bireysel ses eğitiminin ardından çalgı derslerimiz var. Müziğe ilgim vardı. Bu okulu da bir öğretmenim söyledi. Ben de çalışıp sınavı kazandım ve geldim. Annem ve babam müzisyen, ilgim oradan geliyor. Kabak kemane ve keman çalıyorum. Babam da kemane çalıyor. Babamdan öğrendim. Şu an öğrenmeye devam ediyorum. İleride de güzel sanatlar lisesine gitmeyi düşünüyorum." dedi.



Öğrencilerden Beren Su Akyüz de güzel sanatlar lisesine devam edip ileride sanatçı olmak istediğini dile getirerek, "Müziğe ilgim babamdan geliyor. Babam evde öğretiyor. Şu an bağlama çalıyorum. Evde de çalışıyorum. Zaman buldukça şan toplulukları dersinde bireysel çalgı sınıflarımızda çalışıyorum. Bağlama çalmak bana göre kolay." ifadelerini kullandı.



