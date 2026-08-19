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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:51 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına havadan 3 helikopterle, karadan 9 arazöz, 3 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, dozer ve 78 personelle müdahale edildi.

        Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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