GÜNCELLEME 2 - Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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