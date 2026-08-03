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        GÜNCELLEME - Bursa'da balkondan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da balkondan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

        Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta Sudan uyruklu Ekram Hassan Adam Khalil'in (35), 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 8 aylık hamile olduğu bildirilen Khalil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının küçük yaştaki diğer çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

        Kadının eşi Ferdi S. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Çeşitli suçlardan 29 kaydının bulunduğu bildirilen Ferdi S'nin ifadesinde eşiyle Sudan'da tanıştığını, yaklaşık 5 yıldır evli olduklarını, 3 yaşında bir kızları bulunduğunu söylediği öğrenildi.

        Şüphelinin ifadesinde, kendisinin tiner kullandığını, bu sebeple eşiyle sık sık tartıştıklarını, dün akşam bu konuyla ilgili aralarında tartışma çıktığını, daha sonra eşinin yatak odasının camına çıkarak aşağı atladığını anlattığı kaydedildi.

        Olayla ilgili bilgisine başvurulan komşu N.G'nin ise kavga sesleri duyması üzerine camdan dışarı baktığını, bu sırada yabancı uyruklu kadını pencereye tutunmuş, aşağı doğru asılır vaziyette gördüğünü, kendisine "Ne olur bırakma kendini" diye seslendiğini ancak kadının aşağı düştüğünü beyan ettiği öğrenildi.

        N.G'nin daha sonra 112'ye bilgi verdiğini ve kadın düştüğü sırada pencerede başka birini görmediğini söylediği belirtildi.

        Aynı sokakta ikamet eden A.K. de kavga seslerini duyunca pencereden baktığını, bu sırada Ferdi S'nin çocuğunu teras katından aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü, yardım etmek istediğini ancak evin kapılarının kilitli olduğunu söylediği öğrenildi.

        Bu arada ölen Khalil ile şüpheli Ferdi S'nin geçen 31 Mayıs'ta da kavga ettiği, Khalil'in 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) giriş yaptığı ve 8 Temmuz'da ise kendi isteğiyle konukevinden ayrıldığı bildirildi.

        Khalil'in cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri ile şüpheli Ferdi S'nin polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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