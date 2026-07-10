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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 5 arasöz, 2 hizmet aracı ve 29 personelle müdahale edildi.

        Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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