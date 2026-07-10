GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 5 arasöz, 2 hizmet aracı ve 29 personelle müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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