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        GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı kocayı öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:33 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavgada karı kocayı öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin N.K. (47) olduğunu belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı. Polis, suç aleti silahı da ele geçirdi.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eşi ile H.D. arasında ilişki bulunduğundan şüphelendiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        Zanlı N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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