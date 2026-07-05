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        İHA'lar yangınla mücadelede gökyüzündeki göz oldu

        FATİH ÇAPKIN - Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı insansız hava araçlarıyla (İHA), yangınların erken tespit edilmesini ve sahadaki ekiplerin daha etkin yönetilmesini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        İHA'lar yangınla mücadelede gökyüzündeki göz oldu

        FATİH ÇAPKIN - Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı insansız hava araçlarıyla (İHA), yangınların erken tespit edilmesini ve sahadaki ekiplerin daha etkin yönetilmesini sağlıyor.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bir programa katılmak için geldiği Bursa'da AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurun yangının mümkün olan en erken aşamada tespit edilmesi olduğunu söyledi.

        Erken tespit sayesinde ekiplerin kısa sürede müdahaleye başladığını belirten Karacabey, ormanların 776 yangın gözetleme kulesiyle izlendiğini, 2020 yılından itibaren ise bu sisteme İHA'ların da dahil edildiğini ifade etti.

        Karacabey termal kameralarla donatılan İHA'ların henüz görünür duman oluşmadan önce ortaya çıkan ısıyı algılayabildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Gözetleme faaliyetlerimizde İHA'lar çok önemli görev üstleniyor. Termal kameralar sayesinde yangını çok daha erken tespit edebiliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki 12 İHA'nın yanı sıra toplam 14 İHA'yı hem ormanların gözetlenmesinde hem de yangınların yönetiminde kullanıyoruz. Ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede dünyada İHA kullanan iki ülkeden biriyiz."

        Karacabey, İHA'ların Hatay'dan başlayarak Akdeniz, Ege, Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde görev yaptığını söyledi.

        İHA'ların Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Manisa ve Bursa'da konuşlandırıldığını aktaran Karacabey, Adana'dan havalanan bir İHA'nın ara istasyonlar üzerinden kontrol devri yapılarak Samsun'a kadar ulaştırılabildiğini ifade etti.

        Karacabey, bir İHA'nın yaklaşık 24 saat kesintisiz görev yapabildiğini, bu sürenin ardından yakıt ikmali gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        - Yangın yönetimine anlık destek

        Bekir Karacabey, İHA'lardan elde edilen görüntülerin sahadaki ekipler tarafından eş zamanlı takip edildiğini bildirdi.

        Yangın amirlerinin görüntülere cep telefonları, yangın komuta araçları ve koordinasyon merkezlerinden anlık erişebildiğini belirten Karacabey, bu sayede ekiplerin ihtiyaç duyulan noktalara hızla yönlendirilebildiğini ifade etti.

        Karacabey, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nden de tüm yangınların anlık takip edildiğini aktararak merkezde hem İHA görüntülerinin hem de 194'ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesinden gelen görüntülerin canlı izlendiğini bildirdi.

        Özellikle yangının geniş alanlara yayılması durumunda İHA görüntülerinin kritik önem taşıdığına işaret eden Karacabey, yangının ilerleme yönüyle yüksek risk taşıyan bölgelerin havadan izlenebildiğini, böylece ekiplerin doğru noktalara sevk edilerek müdahalenin daha etkili hale getirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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