İnegöl'de boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boya imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boya imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnegöl Belediyesi tarafından daha önce mühürlendiği öğrenilen Metal Sanayi 20. Sokak üzerindeki dekoratif boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.