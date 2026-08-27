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        İnegöl'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 18:46 Güncelleme:
        İnegöl'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İ.G. yönetimindeki 16 AGZ 467 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl ilçesi Perşembe Pazarı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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