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        İSİAD'ın kuruluşu Bursa'da tanıtıldı

        Bursa'da İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İSİAD) kuruluşu dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 23:07 Güncelleme:
        İSİAD'ın kuruluşu Bursa'da tanıtıldı

        Bursa'da İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İSİAD) kuruluşu dolayısıyla program düzenlendi.

        İSİAD yönetimince, Ürünlü Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın gücünü sanayici ve iş insanlarından aldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bursa tarih boyunca üretimin, ticaretin, girişimciliğin ve dayanışmanın merkezi olmuş bir şehirdir. Otomotivden tekstile, tarımdan teknolojiye, ihracata kadar pek çok alanda ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Bursa'nın asıl gücü ülkesine inanan, milletine güvenen, sorumluluk almaktan çekinmeyen sanayicileri ve iş insanları. Bu inançla, İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kuruluşunu son derece kıymetli buluyorum."

        İSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Daysalı da kurdukları çatı altında Bursa ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sunacaklarını kaydetti.

        Bursa'nın iş dünyasındaki birikimini milli değerlerle harmanlayıp, kentin kalkınmasına katkı sunacak güç birliğini başlatmak üzere İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği çatısı altında bir araya geldiklerini anlatan Daysalı, şunları kaydetti:

        "Merkezi Bursa olan derneğimiz, ismindeki idealist kelimesini bir karakter beyanı olarak taşımaktadır. Bizler milletine ve devletine sadakatle bağlı, üretimi ibadet, dayanışmayı ise mecburiyet gören iş insanlarıyız. Amacımız, üyelerimizin çok daha iyi koşullarda faaliyet göstermelerini sağlarken, karşılaşılan ekonomik ve sosyal sorunlara yerli ve milli çözümler üretmektir."

        Toplantıya, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin'in yanı sıra çok sayıda sanayici, iş insanı ve davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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