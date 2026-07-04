İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 04.07.2026 - 11:56 Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Sölözaltı mevkisinde sabah saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren 19 ve 21 yaşındaki iki kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının haber alamadığı kişiler için yapılan kayıp ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
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