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        Kadın üreticiler 850 metre rakımdaki yaban mersini bahçelerini dünyaya açıyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'nde kurdukları kooperatif çatısı altında üretim yapan 18 kadın, 850 metre rakımdaki bahçelerde yetiştirdikleri yaban mersinini yurt içi ve dışına göndererek aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kadın üreticiler 850 metre rakımdaki yaban mersini bahçelerini dünyaya açıyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'nde kurdukları kooperatif çatısı altında üretim yapan 18 kadın, 850 metre rakımdaki bahçelerde yetiştirdikleri yaban mersinini yurt içi ve dışına göndererek aile bütçelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        Ürettikleri yaban mersinini pazarlamada yaşadıkları güçlükleri aşmak amacıyla 2022 yılında Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran 18 kadın üretici, kooperatif sayesinde daha geniş pazarlara ulaşma imkanı buldu.

        Kent merkezinde yaşarken yeniden Candarlı Mahallesi'ne dönen kadınlar, 850 metre rakımdaki bahçelerinde dikim, gübreleme, budama, hasat, paketleme ve sevkiyat dahil yaban mersini üretiminin tüm aşamalarını kendileri yürütüyor.

        Yıllık 30 ila 40 ton yaban mersini üreten kadınlar, yurt içi pazarının yanı sıra İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihracat yapıyor.

        Kadın üreticiler, tarımda kadın emeğinin görünürlüğünü artırıyor.

        - Organik üretime yönelik eğitim aldılar

        Kooperatif başkanı Hülya Can, AA muhabirine, yaban mersini üretiminin köye dönüşü teşvik ettiğini söyledi.

        Ailesinin köyde yaşamasına rağmen uzun yıllar Bursa merkezde yaşadığını belirten Can, üretimin başlamasıyla birçok ailenin yeniden Candarlı'ya döndüğünü ifade etti.

        Can, yıllık 30 ila 40 ton ürettikleri yaban mersinini yurt içindeki müşterilerin yanı sıra İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihraç ettiklerini vurgulayarak, bölgede yaban mersini üretim alanının çevre köylerle birlikte yaklaşık 1000 dekara ulaştığını kaydetti.

        Toprak ve iklim koşullarının üretime elverişli olduğunu dile getiren Can, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında organik üretime yönelik eğitim aldıklarını ve kullandıkları gübre ile bitki koruma ürünlerini doğal yöntemlerle kendilerinin hazırladığını anlattı.

        - Soğuk hava deposuyla ürünlerini uzun süre koruyacaklar

        Hülya Can, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteğiyle kurulacak soğuk hava deposunun ürünleri daha uzun süre muhafaza etmelerine imkan sağlayacağını ifade ederek, bunun pazarlama açısından önemli katkı sunacağını söyledi.

        Kadınların birlikte hareket ettiklerinde önemli başarılara imza attıklarına dikkati çeken Can, "Hasat döneminde çevre mahallelerden gelen mevsimlik işçilere de istihdam oluşturuyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır. Biz de bunu göstermiş oluyoruz." dedi.

        Kooperatifin üyelerinden Selin Güler ise kooperatifteki kadınların dayanışmasının kendisine örnek olduğunu belirtti.

        Kadınların artık, traktör kullanmaktan gübrelemeye, ulaşımdan hasada kadar üretimin tüm aşamalarında aktif rol üstlendiğini anlatan Güler, bu değişimin kadınların sosyal yaşamına da olumlu yansıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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