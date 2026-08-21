Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Kestel'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Ümitalan köyü mevkisi D-200 kara yolunda seyir halindeki bir tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, talaş yüklü tırdaki yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Tırda hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        Kritik cumartesi açıklaması! Sıcaklıklar pik noktaya ulaşacak!
        Kritik cumartesi açıklaması! Sıcaklıklar pik noktaya ulaşacak!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
        7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den miniklere 'İki bavul dolusu' eğlence
        Büyükşehir'den miniklere 'İki bavul dolusu' eğlence
        Başkan Vekili Biba'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik
        Başkan Vekili Biba'dan dünya şampiyonu güreşçiye tebrik
        Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil ile jip çarpıştı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti...
        Bursa'da otomobil ile jip çarpıştı: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti...
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı
        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı