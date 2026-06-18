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        Marmarabirlik'in ürettiği zeytinyağlı kakaolu fındık kreması raflardaki yerini aldı

        Marmarabirlik, ürettiği zeytinyağlı kakaolu fındık kremasıyla kahvaltı sofralarına yeni bir ürün kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Marmarabirlik'in ürettiği zeytinyağlı kakaolu fındık kreması raflardaki yerini aldı

        Marmarabirlik, ürettiği zeytinyağlı kakaolu fındık kremasıyla kahvaltı sofralarına yeni bir ürün kazandırdı.

        Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en güçlü kooperatif markalarından Marmarabirlik, kurumsal hafızası, üretim disiplini ve kalite anlayışıyla geliştirdiği zeytinyağlı kakaolu fındık kremasını tüketicilerin beğenisine sundu.

        Türkiye genelindeki yerel zincir marketlerde raflara çıkan ürünün ilk ihracatı da gerçekleştirildi.

        Titiz AR-GE çalışmaları ve kapsamlı tüketici beklentisi analizlerinin ardından Marmarabirlik'e ait reçeteyle geliştirilen üründe yüzde 9 zeytinyağı ve yüzde 18 fındık oranı bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, kurumun bugüne kadar oluşturduğu marka değerinin tesadüf olmadığını bildirdi.

        Marmarabirlik'in asıl gücünün üretici ortaklarından, 72 yıllık kurumsal hafızasından ve zeytincilik kültüründen geldiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Bugün geliştirdiğimiz her yeni ürün, bu köklü geçmişin ve geleceğe dönük vizyonumuzun ortak eseridir. Amiral gemimiz olan siyah zeytini ayakta tutmak, değerini korumak ve marka gücümüzü yeni kategorilere taşımak amacıyla geliştirdiğimiz zeytinyağlı kakaolu fındık kreması da bu güvenin, köklü tecrübenin ve kalite anlayışının yeni temsilcisidir. Biz yalnızca üretim gerçekleştirmiyor, üreticiden tüketiciye uzanan, güvene dayalı güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz."

        Yıldız, Marmarabirlik'in köklerini zeytincilikten alan bir üretici kuruluş olduğuna değinerek, değişen tüketici beklentilerine uygun yenilikçi ürünler geliştirmenin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu aktardı.

        Zeytin, zeytinyağı, zeytin ezmesi ve soslu zeytin ürünleriyle kahvaltı sofralarının güçlü markalarından biri olduklarını vurgulayan Yıldız, "Şimdi bu ürün ailesine zeytinyağlı kakaolu fındık kremasını ekliyoruz. Hedefimiz tüketicinin kahvaltı sofrasında ihtiyaç duyduğu her kategoride Marmarabirlik kalitesini sunabilmek. Bu ürün, kahvaltı kategorisindeki büyüme vizyonumuzun önemli adımlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

        Ürünün geliştirilme sürecinde tüketici beklentilerinin detaylı şekilde analiz edildiğine işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

        "Özellikle ailelerin hassasiyetleri dikkate alındı. Bugünün tüketicisi ne tükettiğini bilmek istiyor. Özellikle ebeveynler, çocuklarının sofralarına koydukları ürünlerin içeriğini dikkatle inceliyor. Biz de bu beklentilere cevap verecek bir ürün geliştirdik. Trans yağ, palm yağı ve koruyucu içermeyen formülümüz, yüksek fındık oranı ve zeytinyağıyla desteklenen özel reçetemizle ortaya çıkan bu ürünün en önemli özelliği, temiz içeriği güçlü lezzetle buluşturmasıdır. Ebeveynlerin çocuklarına gönül rahatlığıyla sunabileceği bir ürün ortaya koymayı hedefledik."

        Yıldız, yeni ürünün yurt dışı yolculuğunun başladığını belirterek, "İlk ihracatımızı Almanya, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'ye gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz yurt dışındaki etnik pazarlarda güçlü bir yer edinmek. Ardından Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz. Nasıl ki zeytinde ve zeytinyağında Marmarabirlik adı güvenle anılıyorsa, yeni ürün kategorilerinde de aynı güveni oluşturmak istiyoruz. Marmarabirlik, güçlü üretici yapısını, kurumsal hafızasını ve marka değerini yenilikçi projelerle büyütmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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