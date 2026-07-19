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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Bursa'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz ikbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:09 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Bursa'da konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz ikbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz." dedi.

        Bayraktar, Kestel Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Kestel İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olduğunu, şehrin asırlar boyunca adaletin, ilmin, ticaretin ve kültürün merkezi olduğunu söyledi.

        Sevdasını taşımaktan onur, mensubu olmaktan gurur duydukları, Türk milliyetçiliğinin ve onun siyasi, toplumsal yapılanması olan ülkücü hareketin, Türk milletinin bağrından koptuğunu belirten Bayraktar, "Ülkücü hareket, Türk milletinin bekasının teminatıdır. Dün de ispat etmiştik, bugün de gerek olduğu zaman ispat etmekten de kaçınmayacağız. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz ikbalimizin değil, istikbalimizin derdindeyiz ve sizler bu damarın, bugünkü siyasi temsilcileri olarak her türlü övgü, onur ve gurura layıksınız." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, Türkiye'nin, MHP ve Cumhur İttifakı sayesinde bugününe ve yarınlarına hakim olabilen, büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sorunları çözmede kılavuz cümlemiz 'Türkiye Cumhuriyeti devleti, vatanı ve milletiyle, bölünmez, ebedi bir bütündür.' Biz bir olacağız, beraber olacağız, Bursa'da, Kestel'de üç hilalli bayrağı layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Bugüne kadar teşkilatımıza hizmet sunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak arkadaşlara da üstün başarılar diliyorum. Bizim gayemiz, devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Bizim vazgeçilmez sevdamız vatan ve millettir. Terk edilmez ilkemiz ise 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilmektir."

        Kongrede yapılan seçimde tek listeyle aday olan mevcut İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, delegelerin oylarıyla yeniden MHP Kestel İlçe Başkanı seçildi.

        Kongreye, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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