MHP İl Başkanı Tekin ve beraberindeki heyet Gemlik'te incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Şenol, Gemlik ilçesindeki kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.



MHP Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden ve Ülkü Ocakları Gemlik İlçe Başkanı Alperen Atalar'ın da yer aldığı program kapsamında heyet, Umurbey Mahallesi'nden başlayarak Kumla Mahallesi, Kumla Köyiçi, Karacaali ve Narlı mahallelerini ziyaret etti.



Ziyaretlerde kırsal kalkınma, mahallelerin altyapı ihtiyaçları ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Bölge muhtarlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek not edildi.



Heyet, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelere yönelik planlanan proje ve destekleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.



Programda, sorunların sahada tespit edilmesinin önemine vurgu yapılırken, ilgili kurumların koordinasyonuyla kırsal mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.



İnceleme ve ziyaret programı, vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

