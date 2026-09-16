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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yalova'da Mesleki Eğitim ve Sanayi Buluşması'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yalova'da Mesleki Eğitim ve Sanayi Buluşması'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu hukukun içerisinde, çocuğa bu eğitimi verdiğimiz zaman istihdam edilmesini mümkün kılmamız lazım. Çocuğa bu eğitimi verirken iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hassas olmamız lazım. Biz bu konuda çok hassasız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yalova'da Mesleki Eğitim ve Sanayi Buluşması'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu hukukun içerisinde, çocuğa bu eğitimi verdiğimiz zaman istihdam edilmesini mümkün kılmamız lazım. Çocuğa bu eğitimi verirken iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hassas olmamız lazım. Biz bu konuda çok hassasız." dedi.

        Tekin, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Mesleki Eğitim ve Sanayi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar olduğu dönemde mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye'nin Cumhuriyet'in başından itibaren elde ettiği birikimini bir anda çöpe atan 28 Şubat travmasının etkilerini nasıl ortadan kaldıracaklarına yönelik çalıştıklarını söyledi.

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        Buna yönelik karşılarına iki önemli konu çıktığını belirten Tekin, bunların da travmanın yarattığı hasarı telafi edecek toplumsal çalışma ve hızlı değişen dünyada sektörün ihtiyaçlarını iyi analiz edebilmek olduğunu aktardı.

        Tekin, hayata geçirdikleri "Proje Okul" kavramıyla meslek liselerinin müfredatının ilgili sektörün odasıyla birlikte hazırlandığını vurgulayarak, "Sektör dedi ki 'tamam, bunları yaptık diyelim. Sen bana o zamanki adıyla TEOG'dan rastgele öğrenci gönderdin puana göre. Bu çocuk mesleki eğitimde el becerileri gelişmiş mi, gelişmemiş mi bilmiyoruz.' O zaman dedik ki, 'size üçüncü bir istisna daha tanıyoruz. Öğrenci seçme inisiyatifi." ifadesini kullandı.

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        Zaman içinde meslek liselerinde işbaşı eğitim ve staj programlarının başladığını da hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Asgari ücretin yüzde 30'u ve yüzde 50'si kadar işbaşı eğitimlerinde ve staj uygulamalarında kamu desteği uygulamasına başladık. Daha sonra işbaşı eğitimi ve staj eğitimine giden çocukları iş yeri kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaladık. Bunu da kamu fonlarından yaptık. Bu da çok önemli bir adımdı ve bu şekilde meslek liselerinde, sektörle meslek liseleri arasındaki uyumu güçlendirecek adımlar attık. Çok sağlıklı bir ilişki kurduk."

        - "Sektör içi okul" ve "Sektöre entegre okul"

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        Tekin, 2024'te de "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, daha sonra da "sektör içi okul" ve "sektöre entegre okul" şeklinde iki okul tanımı yaptıklarını anlattı.

        Kendilerine emanet edilen öğrencilerin hukukunu korumakla mükellef olduklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu hukukun içerisinde, çocuğa bu eğitimi verdiğimiz zaman istihdam edilmesini mümkün kılmamız lazım. Çocuğa bu eğitimi verirken iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda hassas olmamız lazım. Biz bu konuda çok hassasız. Protokol imzaladığımız iş yeri sürekli denetlenir ve denetim neticesinde iş yeriyle ilgili bu iş güvenliği tedbirlerinde eksiklik gördüğümüz iş yeriyle protokolü kesiyoruz."

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        Tekin, nitelikli insan kaynağını nitelikli bir şekilde eğiten ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yaklaşık yüzde 2 ile 5 oranında olumlu etkilendiğini sözlerine ekledi.

        Programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, sektör temsilcileri ve meslek lisesi idarecileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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