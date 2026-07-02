Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Mudanya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.


        Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı'na yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.


        Program kapsamında çocuklara bin adet "Mavi Vatan" temalı tişört dağıtılırken, vatandaşlara bin 500 kişilik lokma ve su ikram edildi.


        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Liman Başkanlığında görevli Özlem Ay Tuğkuş, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerde ekonomik bağımsızlığını güçlendirdiğini belirterek, denizciliğin ülke ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.


        Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." sözünü hatırlatan Tuğkuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutladı.


        Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        100 milyon lira dolandırdılar; tatlı ikram edip, delilleri ortadan kaldırma...
        100 milyon lira dolandırdılar; tatlı ikram edip, delilleri ortadan kaldırma...
        Modern Pentatlonda Osmangazi rüzgarı Avrupa'da esecek Osmangazi Belediyespo...
        Modern Pentatlonda Osmangazi rüzgarı Avrupa'da esecek Osmangazi Belediyespo...
        Yürek dağlayan görüntüler: 10 gün önce dünyaevine giren Furkan'dan geriye b...
        Yürek dağlayan görüntüler: 10 gün önce dünyaevine giren Furkan'dan geriye b...
        Büyükşehir Üçevler Mahallesi'nde asfalt yeniliyor
        Büyükşehir Üçevler Mahallesi'nde asfalt yeniliyor
        AK Parti'li Adnan Kurtuluş'tan Kayapa'daki atık tesisine ilişkin açıklama
        AK Parti'li Adnan Kurtuluş'tan Kayapa'daki atık tesisine ilişkin açıklama
        'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
        'Yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı