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        Mustafakemalpaşa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Mustafakemalpaşa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaza, Balıkesir Caddesi Yalıntaş kavşağında meydana geldi. Eski Hastane yönünden Yalıntaş istikametine doğru seyreden Nurettin K. (48) idaresindeki 77 BN 055 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun A'ya (79) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan 79 yaşındaki Dursun A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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