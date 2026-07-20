Mustafakemalpaşa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Balıkesir Caddesi Yalıntaş kavşağında meydana geldi. Eski Hastane yönünden Yalıntaş istikametine doğru seyreden Nurettin K. (48) idaresindeki 77 BN 055 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Dursun A'ya (79) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 79 yaşındaki Dursun A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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