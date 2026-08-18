"Okuryazarkitaplar" topluluğu edebiyat ve kültür-sanat üretimine katkı sağlıyor

Bursa merkezli "Okuryazarkitaplar" topluluğu, edebiyat, yayıncılık ve kültür-sanat alanındaki faaliyetleriyle Türkiye genelindeki yazar, sanatçı ve okurları ortak bir platformda buluşturuyor.

Topluluktan yapılan açıklamada, 2022 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarla dijital medya, yayın danışmanlığı, atölyeler ve organizasyonlar üzerinden edebiyat üretimine katkı sağlandığı, eserlerin okurla buluşmasının desteklendiği kaydedildi.

"Okuryazarkitaplar.com" portalı üzerinden güncel kültür-sanat haberleri, söyleşiler ve etkinlik duyurularının yayımlandığı belirtilen açıklamada, YouTube kanalı OkuryazarkitaplarTV'de sesli kitap, radyo tiyatrosu ve "Kültür Atlası" başlıklı canlı yayın programlarının hazırlandığı ifade edildi.

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- Yazarlara "İmece Usulü" yayın danışmanlığı ve fuar desteği

Topluluk bünyesinde yazarlık, editörlük, diksiyon ve nefes atölyelerinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Topluluk üyelerimizle birlikte Erzurum, Van, Antalya, Konya, Gebze, Denizli, İstanbul (TÜYAP), İzmir ve Bursa gibi birçok kitap fuarlarına katıldık. Bu katılımlarda "imece usulü" bir dayanışma modeli benimseyerek yazarlarımızın birbirlerinin kitaplarını tanıttığı, birlikte stant yönettiği ve okurla buluşturduğu bir işbirliği kültürü oluşturduk.

Topluluk üyesi yazarlarımıza profesyonel editörlük desteği sunarak, kitaplarını düşük maliyetlerle yayına hazırlama ve okurla buluşturma imkanı sağladık. Bu kapsamda onlarca eserde yapısal düzenleme, dil-anlatım editörlüğü ve yayın süreci danışmanlığı verdik. YouTube kanalımızda sesli kitap çalışmaları üretmeye devam ediyoruz. Eğitmenlerimiz ve tiyatrocularımızdan oluşan gönüllü kadromuzla radyo tiyatrosu prodüksiyonları gerçekleştiriyor, edebiyatı sese taşıyoruz."

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Kadir Temur'un organizasyonunu üstlendiği ve Selim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Birinci Okuryazarkitaplar Kültür Festivali"nin 12 Ekim 2025'te Gebze Doğa Çiftlik Evi'nde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 26 Eylül Türk Dil Bayramı kapsamında şiir, masal ve öykü dallarında edebiyat yarışmalarının düzenlendiği belirtildi.

Topluluk bünyesindeki Tahlil Atölyesi'nde ise düzenli kitap okumalarının yapıldığı, eserlerin birlikte değerlendirilerek edebi çözümleme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelecek dönemde ajans, medya ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamını büyütmeyi hedefleyen Okuryazarkitaplar'ın, sesli kitap ile radyo tiyatrosu projelerini kurumsallaştırmayı, fuar katılımlarını artırmayı ve edebiyat yarışmalarını geleneksel hale getirmeyi planladığı ifade edildi.