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        Orhaneli'de tarım ekiplerinden hayvancılık işletmelerine saha ziyareti

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik personeller, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Orhaneli'de tarım ekiplerinden hayvancılık işletmelerine saha ziyareti

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik personeller, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor.

        Ziyaretler kapsamında işletmelerin mevcut durumu yerinde incelenirken, yetiştiricilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup talep ve önerileri dinlendi.

        Ekipler tarafından üreticilere hayvan sağlığı, bakım-besleme ve biyogüvenlik uygulamalarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen desteklemeler ile güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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