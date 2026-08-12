Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının 100. yılında ekonomiye katkı sağlayanlara ödül

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Hektaş Çiftliği toplantı salonunda düzenlenen "100. Yıl Ödül Töreni"ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç, milletvekilleri, il ve ilçe protokolü, oda ve borsa başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Program kapsamında Orhangazi TSO'nun 1926'dan bugüne uzanan yolculuğunu anlatan tanıtım filmi gösterildi. Filmde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ilçede yaşanan ekonomik dönüşüm ile bugünkü sanayi ve ticaret yapısına ilişkin gelişmelere yer verildi.

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Törende ayrıca, üretim, yatırım, ihracat, istihdam, AR-GE ve inovasyon, girişimcilik ile ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayan firma ve kişilere ödülleri takdim edildi.

Ödüllerin, ekonomik başarıların yanı sıra Orhangazi'nin kalkınmasına katkı sunan kişi ve kuruluşlara duyulan vefanın da göstergesi olduğu belirtildi.

- "Ticaret ve üretim Orhangazililerin alın yazısı"

TOBB Başkan Yardımcısı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, bir asırlık emek, üretim, ticaret, dayanışma ve Orhangazi sevdasını kutladıklarını söyledi.

Avdagiç, Orhangazi'nin Türkiye ekonomisine 2 milyar dolar üzerinde katkı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Orhangazi'nin 600 milyon doların üzerinde doğrudan ihracatı var. İthalatıyla beraber 1 milyar doları geçen ihracatı ve ithalatı var. İstihdamı, üretimi, ihracatı, ithalatı, ticaretiyle çok güçlü bir şehir. Ticaret ve üretim Orhangazililerin alın yazısı, damarlarında dolaşan kan gibi. Asırlık çınar olmak hiç de kolay değil. Güven, istikrar ve köklü bir gelenek olmak gerekir. Tüccarın, sanayicinin yanında durmak gerekir. Orhangazi'nin, ekonomisiyle, istihdamıyla, ticaretiyle bunu başardığını görüyoruz."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın 20 milyar doları geçen ihracatı, 16 milyar dolarlık ithalatıyla toplam 36 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir şehir olduğunu dile getirdi.

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Orhangazi'nin özel endüstri bölgeleri, sanayisi, tarımı ve turizmiyle her alanda Bursa'nın medarıiftiharı olduğunu belirten Burkay, "Orhangazi, iş dünyasına baktığımızda birçok alanda ihracatta çok değerli rakamlar ve performans gösteriyor. Bugün de bu şirketlerin ödül ve gurur gecesi. Dereceye giren şirketleri kendim, ülkem adına tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Geride bıraktığımız 100 yıl, başarı hikayesinin, ortak aklın ve dayanışmanın ortak mirası"

Orhangazi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ise 100. yılın yalnızca geçmişin kutlandığı bir dönüm noktası olmadığını, odanın ikinci yüzyılı için yeni bir başlangıç niteliği taşıdığını söyledi.

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Bir asırlık kurumların değerinin yalnızca geçmişleriyle değil, geleceğe taşıdıkları vizyonla da ölçüldüğünü anlatan Hatırlı, Orhangazi'de bir asır önce yakılan üretim meşalesinin bugün daha güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti.

Hatırlı, odanın ikinci yüzyılında dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir üretim ve yüksek katma değerli ekonomiye odaklanacaklarını kaydetti.

Orhangazi'nin üretim ve yatırım kapasitesinin geliştirilmesi, üyelerin rekabet gücünün artırılması ve ilçenin ekonomik potansiyelinin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildiren Hatırlı, "Geride bıraktığımız 100 yıl, başarı hikayesinin, ortak aklın ve dayanışmanın ortak mirasıdır. Bu mirası gelecek kuşaklara güçlü şekilde emanet etmenin bilincindeyiz." dedi.

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Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yaptığı konuşmaların ardından tören, ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.