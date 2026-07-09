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        Otomotiv sektöründen 6 ayda 8 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-haziran döneminde 8 milyar 86 milyon 142 bin dolarlık otomotiv tedarik (yan sanayi) ürünü ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Otomotiv sektöründen 6 ayda 8 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-haziran döneminde 8 milyar 86 milyon 142 bin dolarlık otomotiv tedarik (yan sanayi) ürünü ihraç edildi.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında otomotiv yan sanayisi 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

        Geçen senenin ocak-haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara yükseldi.

        Otomotiv endüstrisinin ocak-haziran döneminde 20 milyar 839 milyon 897 bin dolar olan ihracatının yüzde 38,8'lik kısmını yan sanayi ürünleri oluşturdu.

        - Almanya ilk sıradaki yerini korudu

        Yan sanayi dış satımında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

        Almanya'ya 6 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 arttı. 2025'in ocak-haziran döneminde Almanya'ya 1 milyar 665 milyon 377 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin 6 ayında 1 milyar 847 milyon 78 bin dolara çıktı.

        En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Fransa'ya dış satımda artış yüzde 11 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 542 milyon 35 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu sene aynı dönemde 602 milyon 22 bin dolarlık ürün satıldı.

        Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 27,4 artışla 453 milyon 995 bin dolardan 578 milyon 374 bin dolara ulaştı.

        - ABD'ye parça ihracatı 500 milyon doları aştı

        Bu dönemde dördüncü sıradaki ABD'ye dış satım yüzde 2,3 artışla 526 milyon 976 bin dolardan 539 milyon 232 bin dolara çıktı.

        Listenin beşinci sırasındaki Romanya'ya ihracat, yüzde 14,7 düşüşle 509 milyon 630 bin dolardan 434 milyon 419 bin dolara geriledi.

        Ocak-haziran 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya yüzde 5,3 azalış ve 411 milyon 810 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık yüzde 11 artış ve 398 milyon 461 bin dolarla yedinci, Polonya yüzde 4,4 artış ve 361 milyon 755 bin dolarla sekizinci, Çekya yüzde 12,8 artış ve 219 milyon 274 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika yüzde 9,4 artış ve 206 milyon 530 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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