Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Renault'un Boreal modeli banttan indirildi

        Renault'un Boreal modeli banttan indirildi

        Renault Group Türkiye CEO'su ve OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet, Boreal modelinin, Türkiye otomotiv sanayisindeki sürekli yatırımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Renault'un Boreal modeli banttan indirildi

        Renault Group Türkiye CEO'su ve OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet, Boreal modelinin, Türkiye otomotiv sanayisindeki sürekli yatırımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz." dedi.

        Jaillet, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Renault Boreal Banttan İndirilme Töreni'nde, Boreal'in bir ekip çalışması olduğunu söyledi.

        Zor bir işi başardıklarını belirten Jaillet, bu nedenle mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Jaillet, Boreal'in ekipleri tarafından geliştirilen en ileri modellerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Türkiye'deki müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde uyum sağlayan bu modelin, Bursa'da üretilmesinden ayrıca gurur duyuyoruz. Boreal ile C-SUV segmentinde standartları yükseltiyoruz. Üstün tasarımı ve ileri teknolojileri ve verimli hibrit motor seçenekleriyle bu segmentte fark yaratıyoruz. Boreal, Türkiye otomotiv sanayisine olan sürekli yatırımlarımızın güçlü bir göstergesidir. Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz."

        Verilen sürekli destekler için Bakan Kacır'a ve otomotiv sektörüne teşekkür eden Jaillet, "Renault Group adına, 55 yılı aşkın sürede güçlü bir işbirliği yürüttüğümüz yerel ortağımız OYAK'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu lansmanın başarısı mümkün kılan, sizlerin özverisi ve emeğidir. Önümüze baktığımızda OYAK Renault olarak, sektörün geleceğine yatırım yapmaya ve katkı sunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın yıllardır üretimin, ticaretin ve girişimciliğin şehri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün de Türkiye'nin sanayi ve ihracat gücünün en önemli merkezlerinden biri olarak, ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektir. Bu başarıda Bursa'yı dünyanın sayılı otomotiv merkezlerinden biri haline getiren güçlü sanayi kuruluşlarının da çok önemli katkıları olmaktadır. Bunların en başında gelenlerden biri, OYAK Renault'dur. Gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı istihdamla, oluşturduğu yan sanayi ekosistemi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkıları olmuştur."

        Emeği geçen herkesi kutlayan Ayyıldız, "Bugün banttan indirilen bu yeni araç, ülkemize duyulan güvenin, üretime olan inancın ve geleceğe yönelik kararlılığın önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası Bursa'da başladı
        "Hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa" kampanyası Bursa'da başladı
        Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası'nda şampiyon belli oldu Spor Kulübü liderli...
        Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası'nda şampiyon belli oldu Spor Kulübü liderli...
        Bakan Kacır, Renault Boreal Banttan İnme Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır, Renault Boreal Banttan İnme Töreni'nde konuştu:
        Bakan Kacır: İhracatımızı 23 yılda 36 milyar dolardan 276 milyar dolara ula...
        Bakan Kacır: İhracatımızı 23 yılda 36 milyar dolardan 276 milyar dolara ula...
        Bakan Kacır: "Türkiye'ye yatırım yapan kazanıyor" Sanayi ve Teknoloji Bakan...
        Bakan Kacır: "Türkiye'ye yatırım yapan kazanıyor" Sanayi ve Teknoloji Bakan...
        Bozbey iddianamesinde paravan şirketler üzerinden taşınmaz ve para trafiği...
        Bozbey iddianamesinde paravan şirketler üzerinden taşınmaz ve para trafiği...