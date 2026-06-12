Renault'un Boreal modeli banttan indirildi

Renault Group Türkiye CEO'su ve OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet, Boreal modelinin, Türkiye otomotiv sanayisindeki sürekli yatırımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, "Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz." dedi.



Jaillet, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Renault Boreal Banttan İndirilme Töreni'nde, Boreal'in bir ekip çalışması olduğunu söyledi.



Zor bir işi başardıklarını belirten Jaillet, bu nedenle mutluluk duyduklarını ifade etti.



Jaillet, Boreal'in ekipleri tarafından geliştirilen en ileri modellerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Türkiye'deki müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde uyum sağlayan bu modelin, Bursa'da üretilmesinden ayrıca gurur duyuyoruz. Boreal ile C-SUV segmentinde standartları yükseltiyoruz. Üstün tasarımı ve ileri teknolojileri ve verimli hibrit motor seçenekleriyle bu segmentte fark yaratıyoruz. Boreal, Türkiye otomotiv sanayisine olan sürekli yatırımlarımızın güçlü bir göstergesidir. Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz."



Verilen sürekli destekler için Bakan Kacır'a ve otomotiv sektörüne teşekkür eden Jaillet, "Renault Group adına, 55 yılı aşkın sürede güçlü bir işbirliği yürüttüğümüz yerel ortağımız OYAK'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu lansmanın başarısı mümkün kılan, sizlerin özverisi ve emeğidir. Önümüze baktığımızda OYAK Renault olarak, sektörün geleceğine yatırım yapmaya ve katkı sunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın yıllardır üretimin, ticaretin ve girişimciliğin şehri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bugün de Türkiye'nin sanayi ve ihracat gücünün en önemli merkezlerinden biri olarak, ülke ekonomisine değer katmaya devam etmektir. Bu başarıda Bursa'yı dünyanın sayılı otomotiv merkezlerinden biri haline getiren güçlü sanayi kuruluşlarının da çok önemli katkıları olmaktadır. Bunların en başında gelenlerden biri, OYAK Renault'dur. Gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı istihdamla, oluşturduğu yan sanayi ekosistemi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkıları olmuştur."



Emeği geçen herkesi kutlayan Ayyıldız, "Bugün banttan indirilen bu yeni araç, ülkemize duyulan güvenin, üretime olan inancın ve geleceğe yönelik kararlılığın önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

