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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri TİGEM, 29 safkan Arap tayının satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde etti

        TİGEM, 29 safkan Arap tayının satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde etti

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 21:47 Güncelleme:
        TİGEM, 29 safkan Arap tayının satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde etti

        Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildi.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 60 Arap koşu tayı, hibrit (online ve salondan teklif verilebilen sistem) açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        İhalede, yarış dünyasının efsanelerinden "Özgünhan"ın yavrusu olan "Gökhan Oğlu" isimli tay, online verilen teklifle 1 milyon 970 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

        Satışa çıkarılan 60 taydan 29'u alıcı bulurken, satışlardan 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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