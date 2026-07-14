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        TİGEM, 58 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap tayı satışından 39 milyon 500 bin lira gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:37 Güncelleme:
        TİGEM, 58 safkan Arap tayının satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap tayı satışından 39 milyon 500 bin lira gelir elde etti.

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 69 Arap koşu tayı, hibrit (online ve salondan teklif verilebilen sistem) açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        İhalede, Aşkın Olayım isimli tay 2 milyon 600 bin, Adler isimli tay 2 milyon 500 bin ve Yetken isimli tay ise 1 milyon 850 bin liradan en yüksek fiyattan satın alınan taylar oldu.


        Satışa çıkarılan 69 taydan 58'i alıcı bulurken, satışlardan 39 milyon 500 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

        İhaleye TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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