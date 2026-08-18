TİGEM'den 2026 yılında 233 bin ton sertifikalı tohum üretim hedefi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından yürütülen "Tarım Varsa Hayat Var Projesi" kapsamında tarım ve gıda sektörü temsilcileri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir araya geldi.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, TİGEM Karacabey İşletmesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kurumun tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olduğunu söyledi.

TİGEM olarak üretimin ne kadar büyük bir emek istediğini çok iyi bildiklerini aktaran Gezginç, bu sebeple üretime katkı sağlayan herkesin emeğini her türlü takdirin üzerinde gördüklerini dile getirdi.

Gezginç, TİGEM'in Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretiminde tohumluk ve damızlık ihtiyacını karşılamak, gen kaynaklarını korumak ve modern tarım tekniklerini uygulayarak sektöre öncülük etmek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu iştiraki olduğunu belirterek "Ülke genelinde 8 bin 145 personeli, 17 işletmesi ve 3,6 milyon dekar arazisiyle Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim gücüdür. 13,5 milyar liraya yakın sermaye gücümüzle, bitkisel ve hayvansal üretimde ülkemizin en köklü ve stratejik kurumlarındandır." dedi.

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Hasan Gezginç, Türkiye'nin tohum ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetlerine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tohum amacıyla üretim yapıyoruz. Çünkü bizden aldıkları tohumu üreticiler kullanarak daha verimli, çevreye daha dayanıklı birtakım mahsuller üreterek halkımızın, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Aynısı hayvancılık için de geçerli. Bu sene 233 bin ton civarında bir sertifikalı tohum hedefimiz var. Bu tohumlarımızı Türkiye genelindeki ortalama 300 bayi ağımızla çiftçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz."

- ​"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla ıslah ve damızlıkta öncüyüz"

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Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa destek projelerine ilişkin ise Gezginç, şunları kaydetti:

"70 bin büyükbaş ve 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığımızla ıslah ve damızlıkta öncüyüz. 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' ile 3 yılda 150 bin baş küçükbaş hayvanı üreticilerimizle buluşturarak aile işletmelerini ve kırsal kalkınmayı güçlendiriyoruz. Sultansuyu İşletmemizde tamamlanan 100 başlık Boğa Anası Tesisi ile dondurulmuş boğa spermasında 1 milyon doz hedefine ulaşarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Bugün çok bahsedilen Uruguay'da, Brezilya'da, ABD'nin Teksas eyaletinde hayvancılık nasıl yapılıyorsa açık alanda ve mera şartlarında, tamamen aynı şartlar altında Iğdır'daki işletmemizde bu üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Son derece de bu alanda başarı sağladık, son derece iyi gidiyor. Bunun da müjdesini ülkem adına, kurumum adına paylaşmak istedim."

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Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, TİGEM Hayvancılık Dairesi Başkanı Uğur Aydın ile TİGEM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ali Kısa'nın da katıldığı toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.