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        TOFAŞ, ABD'li forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet Gabe Brown ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:06 Güncelleme:
        TOFAŞ, ABD'li forvet Gabe Brown'u kadrosuna kattı

        TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD'li forvet Gabe Brown ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-yeşilli ekip, 2026-27 sezonu kadro yapılanması kapsamında Fransa'da SIG Strasbourg forması giyen ABD'li oyuncu Gabe Brown ile anlaşma sağladı.

        Avrupa'ya ilk adımını 2023-24 sezonunda İtalya'nın Varesa Basket takımıyla atan Brown, daha sonra Trapani Shark forması giydi. Brown, 2025-26 sezonunda SIG Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 31 maçta 13,6 sayı, 3,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamaları elde etti.

        2000 doğumlu, 201 santimetre boyundaki basketbolcu, kısa forvet (3) ve uzun forvet (4) pozisyonlarında görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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