Trendyol, Bursa'da "Ay Yıldızlı Efsaneler" buluşmasını gerçekleştirdi

Bursa'da, Türkiye Milli Takımları Resmi sponsoru Trendyol tarafından düzenlenen "Ay Yıldızlı Efsaneler" buluşmasıyla 2002 FIFA Dünya Kupası'ndaki Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan İlhan Mansız, Rüştü Reçber ve Ümit Davala, sporseverlerle bir araya geldi.



Kentteki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar çıkan dönemin A Milli Futbol Takımı oyuncuları Mansız, Reçber ve Davala, turnuvada yaşadıkları unutulmaz anları, bu deneyimin hayatlarında bıraktığı izleri ve 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna dair umutlarını katılımcılarla paylaştı.



Etkinlikte konuşan Rüştü Reçber 2002'deki milli takım kadrosunun, turnuvada fiziksel ve ruhsal açıdan "savaşçı" olarak mücadele ettiğini söyledi.



Şimdiki milli takımın kaleci havuzu açısından iyi durumda olduğunu belirten Reçber, "Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok gibi önemli isimlerimiz var. Ancak şu anda en büyük görev Uğurcan'da olacak. Uğurcan'ın son birkaç yıldır ortaya koyduğu performansla çok önemli bir isim ve kaleci olduğunu görüyorum. Başarısını taçlandırabilmesi için böyle bir turnuvada ön plana çıkması lazım. Onun kariyeri açısından dünya kupası önemli bir turnuva." dedi.



Reçber, takımda herkesin birbirine güven duymasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kendinizde olan bir özgüven varsa ve bunu arkadaşlarına verebiliyorsan mevzu odur. 'Biz bugün gol yemeyiz ama atarız' düşüncesini oluşturabilmek çok önemlidir. Savunma, kaleci, forvet hattında şu anki kadromuzda da çok değerli oyuncularımız var. Aslında takım zamanla birbirini tanır, güveni artar ve ortaya çok güzel şeyler çıkar. 2026 kadrosundaki çocuklar da zaman ilerledikçe kendilerine çok şey katacaklar, birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Başarıya daha hızlı gidebilirler ama biraz zamana ihtiyaçları var."



Trendyol'un yaklaşık 5 yıldır futbola büyük bir destek verdiğine değinen Reçber, aynı zamanda toplumun kültürel ve spor alanında gelişmesine katkı sunduğu için Trendyol ekibine teşekkür etti.



İlhan Mansız da milli takımda forma giyme şansı elde eden oyuncuların, turnuvadaki her anın tadını çıkartmalarını tavsiye etti.



Milli takım formasıyla elde edilen ve Türkiye'ye kazandırdıkları her başarının bir ömür hatırlanacağını vurgulayan Mansız, "Büyük turnuvalarda sadece yeteneğin değil birlik, beraberlik ve takım olgusunun başarıyı kazandıracağına inanıyorum. Biz 2002'de bu inançla sahaya çıkmıştık." dedi.



Ümit Davala da 2002'deki turnuvanın ilk maçında, takımın ilk 11'nde yer almadığı için hayal kırıklığı yaşadığını ve bu yüzden teknik direktörün ilgisini çekmek için efsane haline gelen saç modelini yaptırdığını söyledi.



Davala, milli takımın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında oyunculardaki istek ve iştahı gördüğünü belirterek, "Turnuvaya yaklaştıkça bu daha da ön plana çıkacaktır. Barış Alper Yılmaz'ın inanılmaz bir gücü var. 2-3 kişi tutsa bile o yine mücadelesine devam ediyor, kaçmıyor. Gerçekten bir örnek olarak takımda yerini aldı. Diğerleri de tabii ki aynı şekilde, herkes mücadeleci, kimsenin orada saklanma diye bir lüksü yoktur. Eminim ki herkes canını dişine takarak elinden gelenin en iyisini yapacaktır." diye konuştu.



Etkinlik, katılımcıların 2002 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin hazırlanan soruları yanıtladığı bilgi yarışmasıyla sona erdi.

