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        Türk kadınla evlilik kararı alan Brezilyalı avukat Müslüman oldu

        İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan Brezilya vatandaşı avukat Deoclecio Junior, İslamiyet'i seçerek Bursa'da Türk geleneklerine uygun merasimle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Türk kadınla evlilik kararı alan Brezilyalı avukat Müslüman oldu

        İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan Brezilya vatandaşı avukat Deoclecio Junior, İslamiyet'i seçerek Bursa'da Türk geleneklerine uygun merasimle dünyaevine girdi.

        Aslen Brezilyalı olan ve Londra'da bir bankada finans avukatlığı yapan 38 yaşındaki Deoclecio Junior, iş nedeniyle Londra'da bulunan 35 yaşındaki Bursalı Ezgi İnç ile tanıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan çiftin hayatı, Junior'ın İslamiyet'i seçme kararıyla farklı bir boyut kazandı.

        Müslüman olmaya karar verdikten sonra nişanlısıyla Türkiye'ye gelen Junior için İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hacı Harun Şerif Camii'nde ihtida töreni düzenlendi. Junior, cami imamından İslam dini hakkında bilgi aldı ve Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

        - Brezilyalı babadan "Allah'ın emriyle" kız isteme

        Düğün hazırlıkları kapsamında Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen damadın ailesi, Türk geleneklerine uygun bir kız isteme merasimi gerçekleştirdi. Törende Brezilyalı babanın, Türkçe olarak "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz" demesi aileler arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kız isteme ritüellerinin ardından çift, Bursa'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

        - "En yakın 10 arkadaşım Müslümandı, bu kararı her şey kolaylaştırdı"

        Bursa'daki düğün töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Deoclecio Junior, Türkiye'de bulunmaktan ve hayatını Ezgi İnç ile birleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İslamiyet'e geçiş sürecini anlatan Junior, şunları kaydetti:

        "Allah'ın yardımıyla Ezgi ile tanıştım. Aslında benim hayatımda hep Müslümanlar vardı; dünyada en yakın olduğum 10 arkadaşımın hepsi Müslüman. Londra'da, Dubai'de ve Türkiye'de bana köprü olan Bekir, Bünyamin, Sefa, Katarlı arkadaşım Muhammed, Gökhan, Mehmet ve Tolga gibi dostlarım bana hep güzel örnek oldu. Hatta Dubai'de yaşarken 4 yıl boyunca Ramazan ayında onlarla birlikte oruç tuttum. Hayatıma çok iyi bir Müslüman olan eşim Ezgi girince, 'Neden Müslüman olmuyorum ki?' diye düşündüm ve kararımı verdim. Müslüman olmak kendimi harika hissettirdi. Bu karar birden fazla sorumluluk getirse de ben bunlara tamamen hazırım."

        Eşinin Müslüman olma kararından ve Türk kültürüne gösterdiği saygıdan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Ezgi İnç ise "Eşimin İslamiyet'i seçmesi ve ailelerimizin bu güzel kültür çatısında böylesine samimi bir şekilde buluşması hayatımın en mutlu anıydı." diyerek duygularını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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