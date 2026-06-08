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        "Tütünle mücadele timleri"nin yönlendirdiği kişi 40 yılın ardından bağımlılıktan kurtuldu

        Bursa'da 40 yıldır sigara içen 64 yaşındaki Kadri Kavaklı, "tütünle mücadele timleri"nin yönlendirmesiyle başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılıktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:23 Güncelleme:
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        "Tütünle mücadele timleri"nin yönlendirdiği kişi 40 yılın ardından bağımlılıktan kurtuldu

        Bursa'da 40 yıldır sigara içen 64 yaşındaki Kadri Kavaklı, "tütünle mücadele timleri"nin yönlendirmesiyle başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bağımlılıktan kurtuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün koordinasyonunda 17 ilçede saha çalışmaları gerçekleştiren tütünle mücadele timleri, bağımlıları sigara bırakma polikliniklerine davet ediyor.

        Bu kişilerden Kadri Kavaklı da sağlık tavsiyesine uyarak başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

        Kavaklı, 8 aydır sigara içmediğini belirterek, KOAH hastası olduğunu ve sigarayı bıraktıktan sonra hayatının çok değiştiğini söyledi.

        Ağzının tadının yerine geldiğini anlatan Kavaklı, şunları kaydetti:

        "Nefesim açıldı. Günde birkaç kez fısfıs kullanıyordum astımken, şimdi onları kullanmıyorum. Uyku düzenim düzeldi. Sabahları kahvaltı hiç edemiyordum, öğlen yiyordum. O da az bir şeyler, yarım dilim. Şu anda yataktan kalktın mı sabahleyin kahvaltımı güzel güzel ediyorum."

        Artık "sağlıklı hayat elçisi" olduğunu ve çevresinde sigara içen insanları sigara bırakma polikliniklerine yönlendirdiğini aktaran Kavaklı, "Çok kişiye tavsiye ediyorum. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Kaç kişiye bıraktırabilirsem ben o kadar mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

        Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer de Sağlık Bakanlığının bir uygulaması olan tütünle mücadele timlerinin yönlendirdiği vatandaşlara gerekli tedaviyi uygulayarak sağlıklı hayata adım atmalarını sağladıklarını anlattı.

        Soyer, "Mobil saha timlerimiz haricinde yerinde sigara bırakma polikliniklerimiz, online sigara bırakma polikliniklerimizde hastalarımıza çeşitli opsiyonlarla hizmetini sürdürmekte. Birçok hastalığın risk faktörü olan sigarayı bırakmak için sizler de sağlıklı hayat merkezlerindeki, devlet hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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