Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(Yalova-Armutlu Yolu) Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf elde ettik." dedi.



Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde konuşan Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninin tam merkezinde, Osmangazi Köprüsü'nün bereketiyle büyüyen, devleşen Yalova'nın, artan sanayi, turizm ve ticaret potansiyeliyle ülkenin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade etti.



Şehrin yaz turizmiyle, şifalı sularıyla, tarihiyle ve gelişen tersaneleriyle ülkenin adeta parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Bu yıldızı daha da parlatarak Yalova'nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına da ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden, büyük bir aşkla devam ettik ve ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte Yalova-Armutlu Yolu'nu hizmete açmanın sevincini, gururunu beraberce yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ne diyoruz tam da hem partimize yakışan hem de ulaştırmacılara, kara yolculara yakışan sloganımız var. Ne diyoruz? 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."



Uraloğlu, bugün söz konusu yolla birlikte toplam uzunlukları 6 bin 140 metre olan 6 tüneli hizmete açtıklarını belirterek, bugün toplam tünel uzunluğunu 868 kilometre, 24 yıl içerisinde tünel uzunluğunu ise 17 kat arttırdıklarını vurguladı.



"Bugün Yalova'dan yer altına girdiğinizi düşünün bir an, Ordu şehrimize kadar giden ve gökyüzünü görmeyen 868 kilometrelik bir tünel uzunluğuna ulaştık." diyen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman dile getirdiği üzere 'Nereden nereye' Biz laf üretenlerin değil, eser üretenlerin yanındayız. Eser üretiyoruz, hizmete açıyoruz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Bütün ekibimiz, AK Parti teşkilatımız, Bakanlığımız, hükümetimiz olarak." diye konuştu.



- "Daha hızlı ve konforlu, alternatif bir geçişi tesis etmiş olduk"



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın 2,5 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yoldan oluşuyor. Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli, yine banketleriyle, emniyet şeritleriyle beraber çift şeritli bir yolumuz, 31,8 kilometresini ise sathi kaplamalı yine çift şeritli, emniyet şeritli yolumuz, oranında da sıcak karışımına Allah'ın izniyle devam edeceğiz, onu da asla aksatmayacağız. Özellikle Esenköy yerleşiminden geçen kesimin imar yolları içerisinde kalması nedeniyle de bu bölgede yüksek seviyede trafik yoğunluğu yaşanıyordu. İşte yolun bu kritik noktasını T-1 tünelinden başlayıp T-6'ya, biraz önce bahsettiğim 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 tünel, 529 metre uzunluğunda 4 viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 hemzemin kavşakla geçmiş olduk. Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu, alternatif bir geçişi de böylece tesis etmiş olduk."



- Proje karbon emisyonunu yıllık 900 ton azalttı



"Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf elde ettik. Yani esasında projemizin ne kadar fizibıl proje olduğunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli bir katkı sağladık. Artık, Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşım çok daha hızlı, çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz."



Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde de incelemelerde bulunacaklarını belirtti.



Yalova Güney Çevre Yolu ile her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yalova şehir merkezi üzerindeki trafiğin bir bölümünü çevre yoluna aktararak bölgedeki yoğunluğu rahatlatacak, turizm merkezlerinin devlet yoluna ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacağız. Yine o çevre yolunu inşallah ileride yapmayı planladığımız güney otoyoluna da bağlantısı proje çalışmalarına da bir taraftan başladık. Bu da önemli bir proje. 5,9 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzu bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında inşa ediyoruz. Projemizde 4 köprü ve 4 alt geçidi de beraberinde inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz."



Bakan Uraloğlu, bu iki projenin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna değinerek, "Bir bütün olarak Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecektir. Böylelikle özellikle dini bayramlarda, yaz sezonunda, hafta sonlarında Yalova şehir merkezinde yaşanan yoğun trafiği de önemli ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Hem ekonomimize güç katacak, hem de doğamızı bu vesileyle korumuş olacağız." dedi.



- "Yalova'mıza Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eserler kazandırmaya devam edeceğiz"



Yalova'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkında olduklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Bunun için son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 144 milyar liralık projeyi hayata geçirdik. 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye, 23 kilometre olan bitümlü sıcak karışım uzunluğunu ise 121 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile Yalova'yı İstanbul'a ve Sabiha Gökçen Havalimanına adeta kapı komşusu yaptık. Yalova-Bursa Yolunda Soğucak ve Yalova Terminal Köprülü Kavşakları, Yalova şehir geçişinde Dörtyol-Tonami Köprülü Kavşağı, Armutlu Çevre Yolu, Yalova Otogar Köprülü Kavşağı gibi önemli karayolları projelerini de tamamlayarak Yalovalı hemşehrilerimizin, bölgemizin ve ülkemizin hizmetine sunduk. Yalova Güney Çevre Yolu ile Bursa-Yalova yolumuzun onarım çalışmaları gibi önemli projelerimize de bir taraftan devam ediyoruz. Yalova Yat Limanı ile şehrimizi deniz turizminin önemli merkezlerinden birine dönüştürdük. Çınarcık Balıkçı Barınağı, Armutlu İskelesi, Armutlu Balıkçı Barınağı ve Kapaklı Balıkçı Barınağı gibi önemli projeleri de yine tamamladık."



Bugün Yalova'yı 32 faal tersane ve 6 tekne imal yeri ile Türkiye'nin tersanecilik faaliyetlerinin merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ayrıca 17 yüzer havuz ve 2 kuru havuz ile Yalova'yı Avrupa'nın en iyi bakım-onarım tersanelerine sahip tersaneler bölgesine getirdik. Çalışmalarla kapasitesini artırdık, yine tekne imalat kapasitesini geliştirdik." dedi.



Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile diğer ilgililerin katıldığı tören, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua okuması ve kurdele kesimiyle sona erdi.



Açılış sonrası Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, yolu Togg marka araçlarla geçerek inceledi.

