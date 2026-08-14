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        Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ elektrik şebekesini akıllı sayaçlarla dönüştürüyor

        Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında, elektronik sayaçlardan haberleşme altyapısına sahip akıllı sayaçlara dönüşümü hayata geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ elektrik şebekesini akıllı sayaçlarla dönüştürüyor

        Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında, elektronik sayaçlardan haberleşme altyapısına sahip akıllı sayaçlara dönüşümü hayata geçiriyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülen proje kapsamında, elektrik dağıtım altyapısının dijitalleşmesi ve modernizasyonu hedefleniyor.

        Bu çerçevede, muayene süresi dolan sayaçlar, mevzuat doğrultusunda aşamalı olarak uzaktan haberleşme özelliğine sahip akıllı sayaçlarla yenileniyor. Muayene süresi dolan sayaçların yenilenmesiyle başlayan dönüşümün kademeli olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

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        Bu dönüşümle, sayaçların uzaktan ve otomatik okunması, tüketicilerin günlük ve saatlik tüketim verilerini takip edebilmesi, şebeke kalitesinin daha yakından izlenmesi ve olası sorunlara daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

        MASS kapsamında devreye alınan akıllı sayaçlar sayesinde elektrik tüketim verileri, saha personelinin adrese gitmesine gerek kalmadan, uzaktan ve otomatik olarak okunabilecek ve böylece fiziksel sayaç okuma süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıplarının ve olası okuma hatalarının önüne geçilecek.

        Akıllı sayaçlardan elde edilen verilerin merkezi yazılımlar üzerinden analiz edilmesiyle enerji akışındaki farklılıkların daha etkin şekilde izlenmesi ve teknik kayıplar ile kaçak kullanımın azaltılmasına da destek olunması hedefleniyor.

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        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UEDAŞ Müşteri Teknik Hizmetleri Direktörü Tayfun Tutar, dönüşümün dağıtım operasyonlarına ve şebeke yönetimine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Tutar, şunları kaydetti:

        "Sayaç verilerinin uzaktan ve otomatik olarak alınabilmesi, hem saha operasyonlarını daha etkin yönetmemize hem de tüketim verilerinin daha yakından takip edilmesine imkan sağlayacak. Bu dönüşümün, Güney Marmara'da daha verimli, daha izlenebilir ve geleceğin akıllı şebeke altyapısına hazır bir elektrik dağıtım sistemi oluşturma hedefimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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