Uludağ İhracatçı Birlikleri temmuzda 3 milyar 914 milyon 606 bin dolar ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) temmuz ayı ihracatı, 3 milyar 914 milyon 606 bin dolar oldu.



UİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan UİB'in temmuz ayı ihracatı, 3 milyar 914 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleşti.



Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) temmuz ayı ihracatı 3 milyar 200 milyon 497 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 7 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 3,74'lük artışla 21 milyar 888 milyon 344 bin dolara ulaştı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 3,8'lik artışla 106 milyon 6 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 7 aylık ihracatı ise 721 milyon 334 bin dolar olarak gerçekleşti.



Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5'lik artışla 91 milyon 35 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), ocak-temmuz dönemi dış satımı ise 512 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti.



Temmuzda 23 milyon 443 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB), 7 aylık dönemindeki ihracatı ise 131 milyon 706 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73'lük artış göstererek 23 milyon 865 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 7 aylık dönemde toplam 101 milyon 687 bin dolarlık dış satışa imza attı.



UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin temmuz ihracatı 469 milyon 760 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Açıklamada rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Kemal Yazıcı, 2026 yılına artan korumacılık ve jeopolitik risklerle beraber girdiklerini hatırlattı.



ABD-İran geriliminin Körfez ülkelerine yayılmasının dünya ekonomisini zorladığını dile getiren Yazıcı, "Enerji ve petrokimya ürünleri başta olmak üzere temel endüstriyel ham maddeler ve girdilerde yaşanan büyük fiyat artışlarına rağmen faaliyetlerimizi ve küresel pazarlardaki varlığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

