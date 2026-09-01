Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali 18 Eylül'de başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, 18-20 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bursa'nın mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan festival, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Merinos Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, festivalin gastronomi turizminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle düzenleneceğini söyledi.

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Festivalin bu yıl "Fetheden Lezzetler" temasıyla yapılacağını belirten Biba, şöyle devam etti:

"Gastronomi festivalimizi geleneksel tariflerin korunup modern dokunuşlarla sunulduğu Bursa'nın özgün gastronomi kimliğini dünyaya tanıtan kurumsal bir vitrin olarak konumlandırıyoruz. 8 bin 500 yıllık geçmişiyle Bursa, tarihi, kültürel zenginliği, üretim gücü ve doğal güzelliklerinin yanında mutfak kültürüyle de Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biridir. Bu zenginliğin içinde Osmanlı'nın ilk başkenti olmanın getirdiği saray mutfağı mirası kadar Bursa'nın ilçelerinden ve köylerinden gelen yerel üretim kültürünün de önemli bir yeri vardır."

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Biba, Orta Asya ve Anadolu'dan, Balkanlar ve Kafkaslar'dan gelen mutfak geleneklerinin Bursa'da harmanlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bursa'nın yerel mutfak zenginliği bugün çok daha geniş bir ürün ve yemek çeşitliliğiyle karşımıza çıkıyor. Geniş coğrafyaları ve farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını dünya sahnesine çıkarıyoruz. Bursa'mızın gastronomi hikayesi yalnızca sofrada başlamıyor, toprakta filizleniyor, üreticiyle büyüyor, mutfakta şekilleniyor ve sofrada dünyaya açılıyor. Bizler bu nedenle gastronomiyi yalnızca yemek kültürü olarak değil, tarımdan üretime, turizmden kültüre, yerel ekonomiden uluslararası tanıtıma uzanan geniş bir alan olarak değerlendiriyoruz."

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Sektörün bütün paydaşlarını aynı zeminde buluşturmayı önemsediklerini dile getiren Biba, "Bursa'nın tarım gücü, gelişmiş gıda sanayisi, zengin mutfak mirası ve turizm potansiyeli bir araya geldiğinde ortaya çok güçlü bir gastronomi ekosistemi çıkıyor. Biz bu ekosistemin daha da güçlenmesini istiyoruz." dedi.

Biba, festivalin, toplumsal dayanışmanın ve yerel kalkınmanın da güçlü bir simgesi olacağının altını çizerek, festival boyunca dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonellerinin "Gastro Sahne" ve "Masterclass" programlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacağını ifade etti.

- "Bursa'nın güçlü bir destinasyon markası olarak konumlanması için çalışıyoruz"

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Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Bursa'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürleri eşsiz bir ahenkle bünyesinde harmanlamayı başarmış kadim bir kent olduğunu söyledi.

Yılmaz, Bursa'nın 30'u gıda olmak üzere toplam 37 tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'nın sahip olduğu değerleri şehir içinde görünür kılmak yetmiyor, ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında Bursa'nın güçlü bir destinasyon markası olarak konumlanması için çalışıyoruz. Bursa'nın gastronomisini de bu büyük tanıtım stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu sebeple 18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nde 10 ülkeden 12 kardeş şehrimizle Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde bir araya gelecek, 2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi ve Bursa Turizm Master Planı ile şehrimizin gelecek rotasını çizeceğiz."

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Konuşmaların ardından, akademisyen Prof. Dr. Esat Özata, Bursa'nın kahvaltı kültürü üzerine söyleşi yaptı.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.