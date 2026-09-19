Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali devam ediyor
Bursa'nın yüzyıllardır süregelen gastronomi mirasını sofralara taşıyan Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, devam ediyor.
Bursa'nın yüzyıllardır süregelen gastronomi mirasını sofralara taşıyan Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, devam ediyor.
"Fetheden lezzetler" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ve dün başlayan festivalde, coğrafi işaretli ürünleri kullanarak geleneksel tarifler hazırlandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Orhaneli'nin yöresel lezzeti yufka ıslamasını hazırlarken, Bursa kebabı, muntancana, kirde kebabı, kuzu etli enginar dolması, mürdüm erikli kuzu yahnisi de pişirildi.
Şeflerin rehberliğinde hazırlanan yemeklerle Bursa'nın farklı yörelerine ait geleneksel tatlar tanıtılırken vatandaşlar da protokol üyelerinin mutfaktaki çalışmalarını yakından takip etti.
Etkinlik sonunda görev alan şeflere plaket takdim edildi.
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