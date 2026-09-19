Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali devam ediyor

Şeflerin rehberliğinde hazırlanan yemeklerle Bursa'nın farklı yörelerine ait geleneksel tatlar tanıtılırken vatandaşlar da protokol üyelerinin mutfaktaki çalışmalarını yakından takip etti.

"Fetheden lezzetler" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen ve dün başlayan festivalde, coğrafi işaretli ürünleri kullanarak geleneksel tarifler hazırlandı.

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