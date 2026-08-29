Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleşti

Bursa'da Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) yapılan açıklamaya göre, Özvar'ın başkanlığında BUÜ'de düzenlenen toplantıya, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ÜAK Dönem Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ÜAK Genel Sekreteri Hüseyin Çakır'ın yanı sıra ÜAK Yönetim Kurulu üyesi rektörler, akademisyenler ve ilgili komisyon temsilcileri katıldı.

Yükseköğretim dünyasına ilişkin başlıkların görüşüldüğü toplantıda, akademik standartlar ve geleceğe dönük stratejiler masaya yatırıldı.

REKLAM

Oturumlarda, yükseköğretim kurumları arasındaki akademik koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim-öğretim standartlarının yükseltilmesi, bilimsel araştırma projelerinin teşviki gibi temel konular değerlendirildi.

Toplantıda, Türk yükseköğretiminde kalite odaklı gelişimin kararlılıkla sürdürülmesi ve kurumlararası işbirliğinin artırılması konuları da gündeme getirildi​​​​​​​.